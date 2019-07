Satse denuncia el cierre de 300 camas hospitalarias en verano por "cuestiones financieras"

El Sindicato de Enfermería Satse-Córdoba informa en un comunicado que los hospitales cordobeses "se ahorraran cerca de 13 de millones de euros con el cierre o inutilización de más de 300 camas durante el verano, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre". Del total, 258 camas se cerrarán en el hospital Reina Sofía, 32 en el Infanta Margarita de Cabra y 15 en el hospital Valle de los Pedroches, según el Satse.

Esos 13 millones de euros menos que costaría mantener las camas, suponen al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Córdoba, un ahorro de unos 175.000 euro al día.

El sindicato asegura que en el caso del Reina Sofía, la eliminación diaria de 250 camas supondrá la pérdida de más de 20.000 estancias hospitalarias, "mientras miles de cordobeses esperan ser atendidos para solucionar sus problemas de salud".

El cierre de camas en el hospital Reina Sofía afecta al Hospital Provincial, General, Los Morales y Materno-Infantil, añade el Satse y supone "una importante disminución de recursos asistenciales que se les hurtan al ciudadano". En ese sentido, el sindicato de enfermería recuerda que el Reina Sofía, ya en el año 2001, solo disponía de 1,98 camas por mil habitantes, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece de 8-10 camas por mil habitantes. Con las reducciones practicadas hasta la fecha, sigue explicado el Satse, el Reina Sofía solo cuenta actualmente con 1,4 camas por mil habitantes, que serán menos con el cierre veraniego. Para el sindicato se llega así a "cuotas totalmente inaceptables y tercermundistas en cuanto a la dotación de camas para atender a los pacientes".

Igualmente, el Satse recuerda que Córdoba ya ocupa durante el resto del año el último lugar de Andalucía en cuanto a dotación de camas por mil habitantes, con solo 2,20, mientras hospitales como el Virgen de las Nieves de Granada o el Torrecárdenas de Almería disponen de 4,10 y 3,77 camas respectivamente por cada mil Habitantes, o el propio Hospital Ciudad de Jaén, con 3,8 camas por mil habitantes.

Además, añaden, todos esos hospitales, junto con el Puerta del Mar (Cádiz) y Carlos Haya (Málaga), disponen de más recursos cama que el hospital Reina Sofía, "lo que supone una clara situación de agravio y discriminación para los cordobeses respecto del resto de ciudadanos de Andalucía". A todo ello, añade el Satse, "mientras provincias como Almería, Málaga y Sevilla continúan creciendo en centros hospitalarios y camas, Córdoba sigue disminuyendo sus camas según se evidencia en el Catálogo Nacional de Hospitales (CNI)".

En el caso del hospital Infanta Margarita de Cabra se cerrarán 32 camas durante el verano, asegura el sindicato, lo que provocará para las arcas del SAS un ahorro de más de 1 Millón de euros y la pérdida de cerca de 2.800 estancias en el hospital.

En cuanto al cierre de 15 camas en el hospital de Pozoblanco, provocará la pérdida de más de 1.500 estancias, según los datos del Satse.

TODO ES POR "CUESTIONES FINANCIERAS"

Para el sindicato, el ahorro económico en solo tres meses de unos 13 millones de euros en estos hospitales, "demuestra claramente que el cierre de camas se produce por cuestiones financieras y no por razones asistenciales, lo que evidencia que los recortes sociales en materia sanitaria siguen siendo una realidad, que afecta y perjudica a los ciudadanos de nuestra provincia, a pesar del cambio de gobierno en la Junta de Andalucía".

El sindicato de enfermería señala en su comunicado que "con este comportamiento perverso, los cordobeses seguiremos estando discriminados y maltratados en la dotación de recursos para resolver nuestros problemas de salud respecto del resto de ciudadanos de Andalucía. Todo ello con la complacencia de la recién renovada Junta de Andalucía".

Recuerda el Satse a los responsables del SAS, "que no deben olvidar que los recursos sanitarios están al servicio del ciudadano y no de una cuenta de resultados económicos que probablemente satisface a los economistas que forman parte de las direcciones de los centros sanitarios, pero nunca a los pacientes ni a los profesionales que sufren un comportamiento perverso lleno de riesgos e inseguridad en la disponibilidad de recursos para atender a las personas con problemas de salud"

EL SINDICATO PIDE A LOS CIUDADANOS QUE EXIJAN SUS DERECHOS

También demuestra este comportamiento, insiste el Satse, que "para la Administración sanitaria andaluza, el ciudadano no es de verdad el centro del sistema sanitario; ciudadano al que Satse pide que cuando esté esperando en un servicio de Urgencias a que le ingresen en una cama, exija que les trasladen a la misma, y no acepte demoras con la falsa excusa de que no hay camas, pues ha de saber que existen camas cerradas y por tanto a su servicio en todos los hospitales de nuestra provincia, pero que la dirección del hospital se niega a abrir, para ahorrar dinero, siguiendo las instrucciones de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía".