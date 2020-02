Sanitarios cordobeses insisten en que el coronavirus «no es más preocupante» que la gripe

Sin embargo, NO se citan las estadisticas de lo que provoca la gripe estacional (local, reginal y nacional), igual porque los profesionales sanitarios NO les guste que un enfermo, sea el que sea, fallezca. Siguen considerando eso como un error en el diagnóstico y en el tratamiento de cualquier patología porque NO consigan lo que siempre desean : curar. Pero NO indicar las consecuencias letales de una gripe estacional, aparte de falsear la realidad, complica que la gente NO le de la importancia que tiene en la sociedad, pero sobretodo en aquellas personas y familias que sufren las consecuencias letales de una enfermedad estacional (sea la que sea). Así nos va.