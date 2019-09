Sanidad aconseja a 60.000 cordobeses que estén vacunados del sarampión

Los cordobeses nacidos entre 1970 y 1980 que no hayan pasado el sarampión, aquellos que se encuentren en este margen de edad y no recuerden si se vacunaron o quienes piensen que solo se pusieron una de las dos dosis de esta vacuna tienen opción de recibir ahora esta inmunización, siguiendo la recomendación (no obligatoria) del Ministerio de Sanidad para toda España. En Córdoba existen unas 60.000 personas que tienen actualmente entre 40 y 50 años, aunque no a todos se les recomienda vacunarse, solo a los que estén en los extremos antes citados (no haberse vacunado, no haber pasado la enfermedad o solo haberse puesto una dosis).

El director del Plan de Vacunaciones Andaluz, David Moreno, apunta que, ante la duda que puedan tener personas que se encuentran en esa franja de edad de si se vacunaron o pasaron la enfermedad, Sanidad les recomienda recibir esta vacuna, inmunización incluida dentro del calendario común de vacunación existente para la población adulta en España. David Moreno señala que Sanidad aconseja la vacunación a ese tramo de población, con los criterios ya mencionados, ya que el sarampión que se padece de mayor suele venir acompañado de mucha sintomatología.

De esta recomendación quedan excluidas las personas mayores de 50 años, a las que el Ministerio de Sanidad considera inmunizadas, y las menores de 40 años, porque ya en la década de los 80 se implantó en España y Andalucía el calendario vacunal gratuito, que incluye la vacuna triple vírica, que protege desde la primera infancia a la población del sarampión, rubeola y parotiditis (paperas). Salvo que los nacidos a partir de 1980 tengan claro que no recibieron la triple vírica, algo que puede haber ocurrido en entre el 1% y el 2% de población de esas edad, precisa el director del Plan Andaluz de Vacunación.

España es un país libre de transmisión endémica del sarampión desde el 2016, lo que, según Moreno, quiere decir que no hay circulación libre del virus del sarampión en el país y que los casos que se diagnostican en España son importados de otras naciones o están íntimamente relacionados con estos. David Moreno aclara que Sanidad realiza esta recomendación sobre la vacunación del sarampión, aunque en regiones como Andalucía no existe repunte de casos, por la propia movilidad de la población, por la cantidad de personas que vienen a España procedentes de otros países y por la cercanía de naciones como Reino Unido, Italia o Francia, en las que se está produciendo una reemergencia de casos de sarampión.