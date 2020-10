Sandra Carmona: «Si de aquí a pocos meses cerramos persianas se va a notar»

¿Cree que ha afectado más que a otros sectores la crisis del covid-19 al comercio de cercanía y por qué?

Por supuesto que sí. El negocio de proximidad vive de la venta diaria para poder subsistir. Con dos meses cerrados, imagínate, los gastos nos han comido y la incertidumbre post covid ha frenado mucho nuestras ventas. Salvando farmacias, fruterías, pequeños supermercados, para el resto de negocios ha sido un duro golpe. Si no hay celebraciones, no hay bodas, banquetes, fiestas, salidas a museos, conciertos o teatros quién va a comprarse una prenda. ¿Para qué, para guardarlo en el armario? En nuestro caso concreto, la mayoría de las ventas viene a ser para bodas, bautizos, comuniones, celebraciones en general. Vendemos el grueso de la temporada entre marzo, abril, mayo, y justo es cuando la pandemia más ha afectado.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

En nuestro gremio no podemos competir con las grandes multinacionales, vendemos un producto de calidad y buen precio, pero ciertamente, no nos podemos permitir vender prendas a tres euros. Trabajar con un producto de calidad requiere muchos más gastos, y este problema hay personas que lo entienden y otras no. En mi opinión, el negocio de proximidad ofrece muchas más ventajas al público, un trato mucho más personalizado, más cercano. Deberíamos de recibir mucha más ayuda por parte de nuestros representantes políticos, con ayudas a fomentar que la gente compre en nuestras tiendas. La mayoría somos autónomos y damos trabajo a personas de nuestro entorno, por lo que pagamos impuestos y ayudamos a la creación de empleo en nuestra ciudad.

¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

Como comentaba antes, promociones, publicidad, ayudas. Si una persona que va a comprarse un vestido se va a una gran cadena multinacional, el beneficio de esa compra se va a dónde, a Ucrania, a Noruega, a EEUU. Si el mismo producto lo compras en la tienda de tu barrio, ayudas a mejorar la economía local, y, por consiguiente, nos beneficiamos todos. Si de aquí a pocos meses cerramos persianas la mayoría de los comercios locales, el impacto en la ciudad se va a notar, y mucho. Aquí vivimos la mayoría del pequeño negocio y del turismo, y si no hay ni una cosa ni otra...

¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

Somos muchos los que vivimos del comercio del barrio, contribuimos al desarrollo económico y social de nuestra ciudad, y prestamos un servicio de confianza y trato directo. Aquí hay lo que hay, bares, restaurantes, pequeño y mediano comercio, construcción, agricultura y turismo.