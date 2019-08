Salud descarta todos los casos sospechosos de listeriosis en Córdoba

La Consejería de Salud y Familia confirmó ayer que todos los casos sospechosos de listeriosis de Córdoba han sido descartados, después de que se conocieran los resultados negativos de las pruebas realizadas al niño que estuvo hospitalizado hasta ayer con síntomas, tras haber ingerido carne mechada La Mechá. En total, son cuatro los casos que han sido descartados pese a que en todos ellos las personas afectadas consumieron carne de la partida supuestamente contaminada y presentaron cuadros clínicos con diarreas, fiebre, dolores estomacales, etcétera, agravados en cierta medida en tres casos que requirieron hospitalización.

El cuarto caso descartado corresponde a un paciente del hospital de Los Pedroches, que también consumió a medidados de julio carne mechada de La Mechá, tras lo cual presentó síntomas como los indicados anteriormente aunque no tuvo que ser ingresado. Aunque los análisis señalen ahora que el paciente no tiene rastro de la bacteria causante del brote en su sangre, según fuentes sanitarias, eso no significa que no haya sufrido listeriosis, ya que «el tratamiento de choque con antibióticos que le fue suministrado en la primera visita al médico puede haber hecho que la bacteria desaparezca».