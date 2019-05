Salud actualizará e implantará el plan de atención a la fibromialgia

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se comprometió ayer, en las segundas jornadas de investigación de la Asociación Cordobesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (Acofi y SFC) en Córdoba, a que actualizará e implantará el proceso asistencial relativo a estas patologías --proceso que se diseñó en el 2005 con la anterior Consejería de Salud y que no llegó a ponerse en marcha, según ha venido reclamando Acofi-- para activarlo, añadió el consejero, lo antes posible y adaptarlo a las necesidades actuales. El consejero de Salud expuso que se va a revisar la efectividad y a cuántas pacientes les ha sido positivo recibir ozonoterapia, acupuntura u otras terapias (cuyo porcentaje no es muy elevado) en la unidad del dolor del Reina Sofía (en respuesta a las quejas de pacientes con fibromialgia que han dejado de ser tratadas en esta consulta al considerar los nuevos responsables de la unidad que no existe evidencia científica del beneficio de ciertos tratamientos para estas patologías). Dentro de esa adaptación del proceso asistencial, la Consejería de Salud quiere mejorar los diagnósticos y determinar cuáles son los mejores tratamientos, ya que no existe uno «estándar» que sirva para todas los pacientes, precisó Aguirre. El consejero recordó que en el 2017 se aprobó una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía para pedir más investigación sobre la fibromialgia y síndrome de fatiga crónica y para que dichas patologías y los afectados estuvieran dentro del circuito asistencial de la sanidad pública.