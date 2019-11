Sadeco mejorará el centro de control animal y construirá siete parques caninos en Córdoba

Sadeco llevará a cabo seis acciones concretas para la adecuación del centro de control animal a las normas de certificación AENOR, que ha llevado a cabo una auditoría en estas instalaciones. De hecho, la empresa municipal es la primera en recibir en España dicha certificación y su intención ahora es aplicar las conclusiones de la auditoría a la transformación del centro, que a partir de ahora se llamará unidad de sanidad y bienestar animal, y seguir trabajando en el objetivo de sacrificio cero. El presidente de Sadeco, David Dorado (Cs), ha recordado que la adecuación del centro responde a uno de los compromisos políticos del gobierno municipal, aunque aún no se ha determinado qué partida se destinará a las mejoras, ni el tiempo exacto que llevará adoptarlas. Para el diseño del programa de mejora, además de la auditoría de AENOR, la asociación de veterinarios municipales ha llevado a cabo una serie de encuestas entre colectivos profesionales vinculados a los animales, políticos y asociaciones proteccionistas.

Prevención de transmisión de enfermedades

La intención de Sadeco es impulsar un cambio de imagen y de denominación del centro, y potenciar la labor de prevención de transmisión de enfermedades por parte de los animales recorridos en la calle y mejorar su bienestar. Sobre el objetivo de abandono cero llegar al sacrifico cero, se pretende desarrollar un plan de comunicación, desarrollar un programa de tenencia responsable de animales, mejorar el voluntariado de Sadeco, desarrollar el fomento de intervenciones terapéuticas y de la adopción, para lo que se ha ampliado un 20% las citas diarias para adopciones, etcétera.

Siete nuevos parques caninos

Por otro lado, se quiere mejorar el control, la identificación y el estado sanitario de los animales, con el apoyo de las actuaciones de los cuerpos policiales y del control de animales peligrosos; así como crear un observatorio de la bioseguridad y un servicio de recogida permanente para la policía, que funcionará cuando el centro esté cerrado. Asimismo, Sadeco creará nuevos espacios de esparcimiento canino, en concreto se instalarán siete más a las tres que ya existen, y se quiere contar con el Consejo del Movimiento Ciudadano para seguir sumando a estas mejoras.

Una certificación de calidad enfocada al bienestar animal

El director de la delegación andaluza de AENOR, Antonio Pérez, ha explicado que la certificación se basa en una norma enfocada sobre todo al bienestar animal, y que analiza desde la fase de entrada del animal al centro, hasta la adopción. Así, se estudia, por ejemplo, en esa fase de entrada el estado sanitario en el que entra el animal, los intentos por localizar a su propietario o la cuarenten a de aislamiento a la que se le somete. Se estudia, asimismo, la fase de permanencia de los animales, las actividades que se hacen con ellos centrados en la sanidad y el bienestar de los animales (higiene, alimentación, ejercicio...); y una tercera fase de la norma, que analiza las causas por las que sale el animal, la preparación de los animales para la adopción o la adecuación de los futuros adoptantes.

Juan Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Veterinarios Municipales, por su parte, ha explicado que en la elaboración de esta normativa se implicó especialmente el colectivo al que respresenta y ha dicho que es la primera norma que hay en España que aborda la gestión de calidad de estos centros desde la perspectiva de bienestar animal. "La gestión de estos centros es importante de cara a poder mejorar las condiciones de los animales. No vale solo con cumplir con la normativa si no que hay que ir un poco más allá", ha dicho. Asimismo, ha subrayado la importancia de no dejar de tener en cuenta el papel sanitario de estos centros de protección, que son lugares donde se debe trabajar por la salud pública, ya que el 70% de las enfermedades humanas provienen de los animales. "De hecho el origen de las perreras, creadas a mediados del siglo XX, se debe a los brotes de rabia que hubo que obligaron a todos los ayuntamientos a recoger a los animales abandonados en la vía pública para censarlos y vacunarlos". De este modo, entiende que todos los animales que entran en estos centros son una fuente de información para la salud pública, que nos pueden dar datos para prevenir enfermedades entre la población humana.