Sadeco hará un plan de limpieza integral y permanente por los barrios de Córdoba

Sadeco comenzará en septiembre un plan de limpieza integral y permanente de mejora en los barrios de Córdoba. Tu ciudad siempre limpia, reflejo de todos es el lema de dicho plan, que contará con un presupuesto anual de 2,73 millones de euros, de los que el 66% saldrá de la optimización de los recursos propios de la empresa y el resto, 438.480 euros, serán para la contratación de 12 trabajadores de la bolsa. La alcaldesa en funciones, Isabel Albas, y el presidente de Sadeco, el teniente de alcalde David Dorado, han presentado esta mañana las líneas generales de una iniciativa, cuya novedad principal es que será "cíclica, ininterrumpida en el tiempo y permanente", frente a las actuaciones integrales pero puntuales que se han hecho en años anteriores. "Vamos a dejar Córdoba desinfectada", ha dicho el edil de Cs.

La segunda novedad es que Sadeco trabajará de la mano de la Delegación de Infraestructuras, para además de limpiar se puedan reparar acerados, podar árboles, pintar barrotes o sustituir mobiliario. Otra de las novedades de este plan es que trabajarán por distritos, y no por las zonas habituales en las que Sadeco divide su mapa de trabajo. Con esta decisión se pretende que la actuación se haga en colaboración con las juntas municipales y los consejos de distrito, para que sean los vecinos y los comerciantes quienes alerten a Sadeco sobre los puntos negros que existen en sus barrios.

El plan integral y permanente de mejora y limpieza en los barrios empezará a aplicarse en el distrito Noreste y acabará en un primer ciclo (ya que luego volverá a comenzar), en el mes de enero, en el distrito Sureste. De momento, no se llevará a cabo ni en los polígonos industriales ni en las barriadas periféricas. En cada distrito está prevista una intervención de 20 días para la aplicación del plan y su puesta en marcha requerirá en principio la contratación de 12 trabajadores de la bolsa de empleo y 18 trabajadores de plantilla.

La campaña de Sadeco se iniciará con una campaña de comunicación y sensibilización, que haga partícipes a los vecinos, colegios y comercios de la zona de la puesta en marcha de la misma. "Queremos que todos los ciudadanos participen", ha matizado David Dorado. Después se llevarán a cabo las medidas para evitar "lo que ensucia", con la poda de árboles, limpieza de mobiliario, adecuación e acerados (reparación de baldosas sueltas), deshierbe de acerados y zonas verdes (no van a usar químicos), pintado y mantenimiento de pivotes, limpieza de contenedores y pies de contenedores, y, por último, limpieza de pintadas y cartelería. Además, se retirarán enseres, se aplicará el control de plagas y se repondrán contenedores y papeleras en mal estado.

Criticas al anterior equipo de gobierno

El teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado, ha lamentado "la absoluta dejadez" en la que se encontraba la ciudad con el gobierno de PSOE e IU en cuestiones de limpieza, pero ha matizado que sus críticas son por "la mala gestión política" de Sadeco, que estuvo presidida en el anterior mandato por Pedro García, y no por el trabajo de la plantilla de la empresa, a la que ha agradecido su esfuerzo y colaboración. Por otro lado, Dorado ha agradecido, no sin cierta, ironía a los concejales del PSOE que han publicado en sus redes sociales como denuncia puntos negros de la ciudad, "como muestra de lo que nos han dejado", al tiempo que ha criticado que exijan a PP y Cs hacer en dos meses lo que ellos no hicieron en cuatro años. "Me parece poco elegante que algunos concejales traten de culparnos a nosotros de su mala gestión. Aunque les damos las gracias para mostrarle a Córdoba lo mal que lo han hecho", ha dicho el presidente de Sadeco.