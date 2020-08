Sadeco fumigará con dron contra los mosquitos del virus del Nilo en Córdoba

Sadeco tiene previsto fumigar con dron y de manera manual varias zonas de la capital cordobesa en prevención del conocido como el virus del Nilo, que ha provocado dos docenas de casos de enfermos de meningoencefalitis vírica en localidades sevillanas como Coria del Río y la Puebla del Río. En concreto se quieren fumigar las zonas húmedas de la capital cordobesa como las inmediaciones de la Ribera, el arroyo Pedroche o lugares con presencia de aguas pantanosas como Palmeras y las Jaras.

El presidente de la empresa municipal y hoy alcalde accidental, David Dorado, ha explicado a CÓRDOBA que la idea es anticiparse con esta medida preventiva, ya que en la actualidad no hay ningún caso en Córdoba de esta enfermedad. Por este motivo, Sadeco está preparando ya los permisos y las comunicaciones precisas con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para llevar a cabo la fumigación selectiva. Además, tendrán que solicitar autorización para sobrevolar el casco urbano con el dron a la Agencia Española de Seguridad Área, tal y como hicieron durante el confinamiento cuando llevaron a cabo entonces solo la desinfección de varias zonas con este dispositivo aéreo. Para agilizar este permiso, Sadeco volverá a recurrir al Equipo Pegaso de la Guardia Civil.

La empresa municipal de limpieza no sólo fumigará con dron sino también lo hará de forma manual y de manera selectiva para no perjudicar a otras especies animales. "Será una fumigación muy selectiva para no dañar otras especies y enfocada solo en disminuir la población de este mosquito común, que es el que provoca la enfermedad conocida como la fiebre del Nilo, que se ha reproducido mucho después de una primavera tan húmeda como hemos tenido en Córdoba", comenta el también teniente de alcalde de Infraestructuras David Dorado. Tras escuchar las demandas de los vecinos de la Ribera, el grupo municipal de Vox reclamó que se fumigara en prevención de la enfermedad contagiosa.