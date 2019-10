Sadeco controlará el depósito de basura en el Casco ante las quejas

Sadeco pretende intensificar el control del depósito de basura en el Casco Histórico ante las quejas por la acumulación de residuos junto a los contenedores existentes en puntos como la plaza de las Cañas y otros considerados ya «conflictivos» por la imagen que ofrecen con frecuencia. Además de la plaza de las Cañas, hay zonas como las calles Jesús y María y Juan Valera o la plaza Agrupación de Cofradías, donde es frecuente ver bolsas en el suelo en vez de en los contenedores.

En la plaza de las Cañas vecinos y bares aseguran que todos los fines de semana se repite la misma estampa y que la basura no se recoge todas las noches ni se está controlando el depósito de la misma durante el día. Sadeco, por su parte, admite que es uno de los puntos especialmente «conflictivos» por sus características y necesidades de recogida de basura y que, incluso, «se refuerza» el servicio en el mismo. Además, la empresa señala que, junto con la Policía Local, y por petición del Consejo del Movimiento Ciudadano, está trabajando para aumentar la inspección y exigir el cumplimiento de la ordenanza de higiene urbana. La empresa señala que los problemas que se están dando en varios puntos del casco histórico se deben en parte al sistema de contenedor soterrado, que «tiene una dificultad inherente», y «a la falta de civismo, que es mayor con ese sistema».

El presidente de Sadeco, David Dorado, explica que «el problema no es no se recoja la basura, que se recoge, ni la frecuencia, sino los actos de incivismo». Por ello, y tras una reunión con el CMC, afirma que «trabajaremos con la Policía Local para incidir» en estas zonas, aumentando las inspecciones, «y para obligar a cumplir la ordenanza». «No basta limpiar, sino también tener capacidad para ordenar el cumplimiento» de la norma, afirma. Por ello, considera fundamental «incidir en la educación y en las sanciones» y «hacerlas efectivas». En este sentido, señala que «son muchos los ámbitos de trabajo en materia de disciplina, no solo es que se usen correctamente los contenedores, sino también que se respeten los horarios, que se limpien los excrementos de los perros, y que se eviten los actos vandálicos en los contenedores». Por ello, insiste en «aplicar la disciplina en colaboración con la Policía Local».

El consejo de distrito Centro lleva tiempo denunciando la acumulación de basura en el casco, según indica su presidenta, Juana Pérez Girón. Su percepción es que «no es culpa de Sadeco, es que no hacemos lo que tenemos que hacer» y la empresa «no puede tener un vigilante en cada puerta». Según explica, con frecuencia se dejan enseres junto a los contenedores por no esperar a que Sadeco vaya al domicilio a recogerlos. A esto se une, añade, que «los bares dejan cajas fuera sin aplastar». A su juicio, la situación no cambiará «mientras no estemos concienciados».

En Poniente también ha habido quejas este fin de semana. Los vecinos, a través de las redes sociales, denunciaban que los contenedores ubicados cerca del hospital Quirón llevaban tres días sin recoger. Sadeco asegura que la basura se había recogido y que el problema fue el cartón depositado de «forma errónea» en el contenedor de inertes obstruyéndolo, por lo que los usuarios dejaban las bolsas fuera. Fuentes de Sadeco aseguraron ayer que se colocará un contenedor más para cartón.