¿Sabes cuáles son los coches que más se compran en Córdoba?

Solo tres marcas han conseguido superar el medio centenar de unidades vendidas en Córdoba en los primeros siete meses del año. Los vehículos de Peugeot son los que han tenido una mayor demanda al adquirirse 575 coches y todoterrenos. En segundo lugar se encuentran los Seat, que se sitúan muy cerca con 571 y los Renault, con 540. A cierta distancia en las preferencias de los cordobeses se encuentran los Dacia, con 452 coches matriculados hasta julio y los Volkswagen, con 394. En el ránking de las diez primeras marcas se sitúan a continuación Citroen (376), Toyota (363), Opel (361), Hyundai (349) y Nissan (324).

EVOLUCIÓN

Las ventas de vehículos siguen cayendo en Córdoba en un año que va camino de romper la tendencia de crecimiento que se había registrado en los últimos seis años y a pesar del buen comportamiento de las ventas de híbridos, eléctricos y de gas. Las patronales de fabricantes (Anfac), de vendedores (Ganvam) y de concesionarios (Faconauto) recogen que en Córdoba se han matriculado en los primeros siete meses del año 6.470 turismos y todoterrenos, lo que supone una caída del 16,59%, el mayor descenso en las ocho provincias andaluzas. Esta reducción se produce sobre todo por la crisis que se observa en el canal particular, en el que se ha producido la compra de 4.512, un 19,4% menos que en el mismo periodo del 2018. Sí ha mejorado la adquisición de vehículos por las empresas, que pusieron en circulación 1.947 (+9,4%), mientras que el canal Rac se redujo un 97,1% al comprar solo 11 unidades. Esta merma de las ventas en la provincia es mayor que en Andalucía (-15,27%) y que en España (-11,1%). Hasta julio, Opel, con 575 vehículos (-7,4%), es la marca que ha vendido más. Para remediar esta situación, Anfac pidió medidas urgentes de choque para revertir la tendencia tras once meses de caídas. Por su parte, la patronal de concesionarios Faconauto achacó la caída a la situación de incertidumbre, por lo que demanda un gobierno que lidere las reformas que necesita el sector. Por último, Ganvam dijo que es necesario «un gobierno estable que no actúe con ligereza a golpe de declaración creando incertidumbre en los compradores, porque la caída de las matriculaciones tendrá un efecto en el conjunto de la economía, empezando por el empleo».

Por el contrario, ha seguido una buena evolución los vehículos menos contaminantes. Así, en la provincia se han matriculado 432 híbridos (+13,39%), a lo que hay que unir 24 eléctricos (+33,3%) y 118 de gas (+131,3%).