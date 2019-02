Ruiz pide «generosidad» para unas listas en las que habrá cambios

La reunión del comité provincial ordinario del PSOE de Córdoba, celebrada ayer en el Real Jardín Botánico, sirvió para que el secretario provincial, Antonio Ruiz, además de abrir la sesión con el preceptivo balance y un análisis de la situación política actual, llamara a multiplicar los esfuerzos de cara a los próximos comicios municipales del 26 de mayo, a 100 días vista de estas elecciones y con el periodo de confección de lista a formalizar entre el 11 y 22 de febrero.

El también presidente de la Diputación de Córdoba, y ante 170 miembros del comité, pidió a las agrupaciones socialistas que pongan en marcha la maquinaria electoral precisamente «en un momento peculiar» de la política y del partido, mirando hacia la confección de listas «con generosidad», ya que hay «personas con las que se quiere contar» en esas candidaturas, pero que serán «difíciles de incorporar», mientras que también habrá otras «que ya están y que lo han hecho muy bien», pero de las que habrá que prescindir en estas próximas listas. Precisamente para este grupo de militantes que pueden pasar a un segundo plano Antonio Ruiz pidió un aplauso que secundaron los asistentes.

En el discurso de Ruiz, que estuvo precedido por la constitución de una mesa que encabezó Silvia Mellado, la alcaldesa de Fuente Obejuna, y en el informe del secretario provincial del PSOE, el responsable socialista reconoció que los acontecimientos en torno a las elecciones autonómicas había retrasado mucho la celebración del comité, y en el mismo hizo cierta autocrítica por los resultados obtenidos en los comicios autonómicos, por no haber logrado «movilizar a 400.000 que se quedaron en sus casas» y no votaron al PSOE, ya que aunque «ganamos las elecciones» no se ha conseguido mantener el gobierno de Andalucía. Tras críticas a Cs y al PP, particularmente por las primeras medidas del nuevo Gobierno andaluz (subir aún más el mínimo para el impuesto de sucesiones y el de donaciones y el anuncio de enajenación de bienes de la Junta), Ruiz llamó la atención sobre la irrupción de Vox en el panorama político.

También criticó el giro a la derecha del PP, que «tras años buscando ganar una imagen democrática», ha tardado solo «unas semanas en perder lo conseguido», todo ello con actitudes y críticas injustificadas hacia el PSOE en aras del «patriotismo». «Yo digo que la difamación, el odio y la injuria no es patriotismo», afirmó el secretario del PSOE cordobés.

El comité provincial también vio las cuentas del año pasado y el presupuesto para el 2019 del PSOE cordobés, así como tres resoluciones: una sobre La fuerza del poder municipal para garantizar la igualdad, otra en Defensa de las políticas de igualdad y contra la violencia de género y una tercera sobre Derechos de los territorios de la provincia de Córdoba a tener una agricultura de riego.