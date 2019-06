La ronda Norte de Córdoba y la autovía del olivar, a la espera de la "reformulación" de los proyectos

El proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2019, provincializado tan solo al 30%, y con 118 millones de inversiones en la provincia, ha sido calificado esta mañana por el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, como "rigurosos, realistas y creíbles", así como "los más sociales de la historia de la Junta de Andalucía", al dedicar más de 20.000 millones de euros a políticas sociales, de educación y salud.

Repullo ha negado que "estemos a la cola de Andalucía", pues aún solo está provincializado el 30%, y ha destacado que la "gran apuesta" desde la Delegación del Gobierno en Córdoba se ha puesto en la agricultura y ganadería, con una inversión de 92.400.000 euros, de los que 33.800.000 euros van destinados a la incorporación de jóvenes a la agricultura y a la modernización de explotaciones agrarias y del sector oléicola.

Respecto a proyectos "parados" dependientes de la Consejería de Fomento, el delegado del Gobierno ha señalado que tanto la autovía del olivar como la ronda norte de la capital cordobesa no tienen una partida específica pero se van a "reformular" los proyectos y a estudiar vías de financiación y costes. "El presupuesto de 220 millones para 4 kilómetros de la ronda norte es de difícil ejecución ahora", ha asegurado Repullo.

En cuanto a la segunda fase de la obra del Palacio de Congresos de Córdoba ha afirmado que hay 2 millones de euros para "cuando la Gerencia de Urbanismo lo desbloquee", aunque de momento está prorrogada la fase intermedia y la segunda habría que adjudicarla.

En Cultura ha destacado que en el Presupuesto se destina 240.000 euros para iniciar la obra del Salón Rico del complejo arqueológico de Medina Azahara, que se continuaría en el 2020 con otra partida de 260.000 euros. "Por fin una obra para un monumento de tanta relevancia para el turismo en la provincia", ha dicho Repullo. Para los museos de Bellas Artes y Arqueológico se destinan en su conjunto 120.000 euros, y 75.000 euros para el yacimiento de Ategua.

En la Consejería de Salud ha detallado también partidas importantes, como los 850.000 euros para las consultas externas del Materno Infantil del hospital Reina Sofía; 222.000 euros para el centro de salud de Avenida de América; 6,5 millones para el centro de alta resolución de Palma del Río o 635.000 euros para el hospital de Lucena.

Respecto a la climatización de los centros educativos, no hay ninguna partida prevista. La delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, ha señalado que la Agencia Pública de Educación "no ha podido licitar ninguna obra nueva de refrigeración que pudiera estar lista para este verano", porque no había programación hecha del 2018. Sin embargo, "se están programando actuaciones de calefacción de cara al invierno próximo".