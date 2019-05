Ronda Norte, Azucarera y Parque de Levante, preparados para las obras

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me parece una auténtica vergüenza que a falta de unos días para las elecciones prometan hacer lo que no han hecho en varios años. Si es enchufar las fuentes para beber en el barrio de Mirabueno y no han sido capaces... como para hacer una ronda.