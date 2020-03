Romper barreras es cosa de mujeres

Romper barreras, superar obstáculos, crecerse ante la adversidad, luchar por los sueños contra viento y marea es cosa de mujeres. Educadas desde hace siglos para asumir el rol de sexo débil, las mujeres han tenido que descubrir por sí mismas su enorme fortaleza para enfrentarse a los retos que se han ido planteando individualmente y avanzar como colectivo.

Esta mañana, Cruz Roja ha organizado una interesante tertulia moderada por la periodista de la cadena SER María José Martínez con cinco mujeres pioneras cordobesas en distintos ámbitos en el que ha querido visibilizar que por más que por cada puerta que la sociedad cierra a las mujeres, hay otra que se abre y que hay que seguir luchando hasta que no quede ninguna que impida seguir avanzando. La institución humanitaria, que preside una mujer, Cándida Ruiz, conoce de cerca el ímpetu femenino. No en vano, fue la escritora y periodista Concepción Arenal, una pionera del feminismo en España, quien organizó en España la Cruz Roja del Socorro, para los heridos de las guerras carlistas. Y de ahí, hasta aquí.

Dos mujeres, haciendo un trabajo 'de hombres'

Las hermanas Delfina y Lola Tapias fueron las primeras policías municipales de Córdoba y dos de las diez primeras de España. En 1970, se incorporaron al cuerpo de policías cuando ni siquiera había uniforme para vestir a las mujeres como tal. "El primer traje se presentó en el Pleno del Ayuntamiento, trajeron una silla para comprobar que al sentarnos y cruzar la pierna no se nos veía la rodilla y encargaron una falda más larga para evitarlo", recuerda Delfina, "cuando lo recibimos, en plena época de la minifalda, decidimos cortárnolas y así nos fuimos a trabajar". La mayor resistencia en esa época, según estuvo en los compañeros, que también, sino en sus mujeres. "Les prohibían trabajar con nosotras, así que tuvimos que aprender a regular el tráfico solo con un par de ellos que tenían esposas más tolerantes", relataron entre risas. Según Lola, los primeros años regulando el tráfico, en una época en la que no había semáforos, ni coches patrulla y se controlaba todo a base de gestos con las manos y pitidos de silbato, "se creían que éramos azafatas". De hecho, al principio, no solo iban con faldas sino con tacones. "Hasta que nos permitieron cambiarlos por los zapatos cómodos. Si teníamos que saltar una tapia para coger a un ladrón, ¿cómo íbamos a saltar con los tacones puestos?".

El baúl de anécdotas que atesoran las dos daría para escribir un libro, igual que los comentarios impertinentes que han tenido que soportar. "Un día del Corpus nos tiraron tomates, nos han mandado a casa a fregar y a lavar", explicaron, "pero también hemos vivido momentos de mucha satisfacción en puestos como el del 092 donde podías ayudar a la gente en situaciones a veces muy complicadas y cuando se solucionaba te ibas a casa pensando 'Madre mía, pero qué bien lo he hecho". Para criar a sus hijos, las dos tuvieron que pedir una excedencia. "No había conciliación ninguna, así que volvimos a incorporarnos en el 86, y nos encontramos que ya podíamos usar pantalones".

En 50 años de trayectoria, aseguran que les han puesto muchos palos en las ruedas pero que eso les ha llevado a crecerse e intentar superarse y ahora esperan el primer reconocimiento del Ayuntamiento a las mujeres policías locales, que tendrá lugar el próximo mes de abril, en el 50 aniversario de su incorporación. El peor momento para ambas, "cuando asesinaron a Marisol y Mª Ángeles", las dos policías que a los 36 y 40 años fueron acribilladas a balazos en Córdoba por unos atracadores en 1996. "Fue muy duro y lo sigue siendo, eso no lo olvidaremos nunca".

Mujeres en deportes 'de hombres'

Zaynab Colmenero y María José Villegas han mostrado su experiencia rompiendo moldes en el mundo de dos deportes supuestamente masculinos. La primera es jugadora y entrenadora de rugby desde hace diez años, cuando probó por casualidad y le picó el gusanillo y la segunda es la primera árbitra andaluza de fútbol en tercera división masculina.

Cuando Zaynab empezó a jugar, se creó un equipo de rugby femenino que se disolvió antes de un año, por lo que no le quedó otra que empezar a jugar con los chicos. Así estuvo dos años insistiendo en una práctica mal vista por algunos padres, que rechazan para las niñas un deporte de contacto como este. "Ahora tenemos una liga de rugby con equipos de mujeres y, desde que el rugby es deporte olímpico, hay más afición y que cada vez veo más factible que haya mujeres que lleguen a ser jugadoras profesionales, ya no nos va a parar nadie", sentencia.

María José Villegas estudió Magisterio y se convirtió en árbitra por casualidad. "Siempre me gustó el fútbol, pero como jugadora, hasta que una amiga se puso a arbitrar y yo quise probar", explica. Su primer partido fue una pesadilla, pero lejos de abandonar, se lo tomó más en serio. "Quise entregar y me enganché a la sensación esa de saber que tenía la autoridad para decidir, y me tomé en serio intentar ser justa con lo que pasaba en el campo". Al principio, afirma, "te haces pequeña porque hay mucha presión", pero cuando ganas seguridad, "te concentras en lo que estás haciendo y no oyes todo lo que pueden llegar a decir". En el fútbol masculino, donde ella arbitra los insultos están a la orden del día. Barbaridades como "ese pito no es el que tienes que usar" o "después queréis estar ahí". Por su experiencia, sabe que aún quedan muchas barreras que superar. "No hay más que ver que en benjamines, los niños de siete años aún se sorprenden cuando ven a una mujer arbitrando porque es novedoso para ellos, el fútbol es un deporte donde hay mucho machismo y los primeros que tienen que cambiar de mentalidad son muchos padres que aún quitan a sus hijas de jugar para que no se las vea como 'machorras'".

Mujer y gitana, en política

El quinto ejemplo de mujeres que dobles barreras estuvo encarnado por Sandra Heredia, cordobesa de etnia gitana que actualmente ocupa un puesto como concejala de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento de la capital hispalense. En su caso, ha tenido que romper esquemas doblemente, como mujer y como gitana, "rompiendo los estereotipos de antigitanismo que siguen presentes en la sociedad". Sandra se considera "una privilegiada porque hay mujeres que no han podido alcanzar a la escala educativa necesaria para alcanzar puestos de responsabilidad". En su opinión, hay que seguir luchando por incluir en las instituciones a personas gitanas "porque hasta esta legislatura, no ha habido representación de mujeres gitanas a nivel estatal ni en ayuntamientos". Diplomada en turismo, máster de posgrado en estudios de género y desarrollo profesional de la Universidad de Sevilla y Master en Sociología y ciencias políticas, miembro de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI, experta del Consejo de Europa en Antigitanismo y Derechos Humanos y representante del Estado español para la Década de Inclusión Romaní, su misión ahora es "ser altavoz de los que no tienen reconocidos sus derechos, entre ellos, las mujeres gitanas"