"¿Es un pájaro?, ¿es un avión? ¡Eran los Reyes Magos volando por Córdoba!"

La cabalgata aérea de Melchor, Gaspar y Baltasar partió esta mañana desde el campus de Rabanales, poco antes de la hora fijada para la salida, a bordo de tres globos aerostáticos que, en este año de pandemia en que se ha tenido que suspender el recorrido habitual, ha surcado los cielos de parte de la ciudad a toda velocidad, siguiendo el ritmo marcado por los vientos, que han soplado a unos 15 kilómetros por hora a esa hora. De hecho, el adelanto se ha debido en parte, según algunos técnicos presentes, precisamente a que el viento empezaba a arreciar y era necesario subir cuanto antes. Finalmente, el trayecto ha durado la mitad de lo que estaba previsto y ha sabido a poco.

Muchos cordobeses que habían salido a la calle y a grandes explanadas de la ciudad para verlos se han quedado con las ganas de ver a los Reyes Magos en el cielo. Algunos ni siquiera los han identificado pese al esfuerzo de sus cuellos mirando al infinito y otros han visto tres globos pero como no era la hora prevista, ni siquiera se han percatado de que eran ellos. "Pensábamos que era una promoción de los Reyes porque no he visto las lonas con sus caras y aún no habían dado las once", explica la familia López, que aguardaba en El Arenal el momento. Las críticas no se han hecho esperar en las redes sociales, donde algunos cordobeses se han desahogado de la decepción. En la mente de muchos aún están las críticas que el PP vertió en el 2016 sobre la cabalgata suspendida por la lluvia, un asunto con el que el actual alcalde se mostró muy críticos pese a que se debió a las inclemencias del tiempo. Este año, ha sido la pandemia en primera instancia y el viento después, los que han arruinado la fiesta.

IU ya publicado a través de twitter su crítica al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha publicado un tuit desde la azotea del Ayuntamiento acompañado de sus hijas:

Media hora antes de lo previsto, empezaban a despegar los pajes en parapente desde la explanada de la autovía próxima al recinto ferial. "¿Ya están saliendo, esos son los pajes?", se preguntaban algunos padres mientras señalaban a los niños al cielo, la mayoría perdidos ante la idea de que incluso desde la distancia podrían identificar las caras y los trajes de Melchor, Gaspar o Baltasar. Nada más lejos de la realidad, tanto los vuelos de los globos como los de los parapentes han ofrecido un espectáculo aéreo fugaz, un visto y no visto que ha dejado un tanto decepcionados a los presentes, que esperaban más. Solo los más precavidos han podido ver algún detalle a lo lejos, ya que han salido a la calle con los prismáticos al hombro.

Los parapentes han hecho un recorrido de reconocimiento rodeando la ciudad, por la zona de la autovía y se les ha divisado de lejos en algunos barrios periféricos, ya que no pueden sobrevolar el casco histórico. "Este año, hay que conformarse con esto, es lo que hay", comentaban los padres a los pequeños intentando conformarles.

Algunos cordobeses habían elegido el parque de La Asomadilla para divisar el vuelo real. Varios centenares de personas se han concentrado en esta zona de la ciudad, donde era previsible según se anunció por parte del Ayuntamiento, que se vería pasar a Sus Majestades, pero al parecer, algunos se han quedado con las ganas. "Por aquí no hemos visto nada", han explicado varias personas, contrariadas antes de volverse a casa.

"No me ha dado tiempo casi a verlos", ha explicado Pablo, contrariado. La velocidad del viento es la que marca el ritmo a los globos, que han estado monitorizados desde tierra por la empresa Globo, que al finalizar el trayecto han ido con remolques a buscarlos a la zona de llegada. Según Alfonso Fernández, para manejar un globo aerostático "hace falta una mezcla de conocimientos, experiencia y un poco de arte y pericia porque vas en una nave a merced del viento".

La aventura de hoy ha puesto a prueba la pericia de los pajes pilotos, que han tenido que aterrizar con los Magos de Oriente tras un vuelo rápido que partió desde el campus de Rabanales. Tal y como estaba previsto, el día ha amanecido frío, aunque las temperaturas han subido ligeramente respecto a días pasados.

La particular cabalgata del 2021 se ha convertido en una especie de gincana de los cordobeses buscando a los Reyes por toda la ciudad, en los parques, explanadas y también en el casco histórico, donde se anunció que Sus Majestades acudirían en algún momento del día y se harían fotografías en los lugares emblemáticos, lo que ha llevado a muchas familias a transitar esta zona por si fuera posible encontrarse con ellos. Si en el aire ha sido imposible verlos por la rapidez con la que han volado, en la zona de la Judería aún se les está buscando, de momento, sin éxito.