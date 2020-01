Reyes Magos en Córdoba: ocho cabalgatas competirán el 5 de enero por la atención de los niños

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Aunque la Biblia NO menciona que fuesen reyes, ni tres, ni que se llamasen como los conocemos, el hecho que en nuestra ciudad haya 8 cabalgatas x 3 igual a 24, NO es exagerao sino "diferente". La Biblia tampoco menciona que fuesen solteros, por lo tanto es extraño que sus esposas NO los acompañasen en tal largo viaje.