Los Reyes Magos, barrio a barrio

Si alguien de Córdoba se quedó ayer sin ver a los Reyes Magos en persona, será porque no salió de casa o se escondió debajo de una loseta. Melchor, Gaspar y Baltasar no se ciñeron solo a recorrer la ciudad en la cabalgata oficial, sino que su magia les llevó a personarse en todas las barriadas periféricas y en Ciudad Jardín. Así son ellos, tienen el poder de la omnipresencia. En Santa Cruz, aprovecharon el mediodía para visitar a los mayores de la zona, a los que también les hace mucha ilusión una visita así. «Me gusta que vayan a verlos, a mi abuela le encantaría», comentaba ayer Francisco, un vecino de la barriada que cada 5 de enero recoge caramelos para que su abuela se dé el festín, ya que ella no puede salir.

En Alcolea, los Reyes visitaron también la residencia El Yate antes de emprender rumbo a la cabalgata, la más larga de las periféricas, que arrancó en el barrio de los Ángeles y acabó a las 23.00 horas. Con la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población, los Reyes cada vez tienen más público entre los mayores y menos niños que atender, así que en Cerro Muriano también organizaron una merienda con los mayores.

En Trassierra, el desfile empezó con animación infantil en la plaza central, dando paso después al recorrido de los Reyes Magos por la barriada. «Vengo desde Córdoba aquí porque esta cabalgata me estresa menos y los niños se lo pasan muy bien», aseguró Mercedes, madre de dos pequeños que desde hace un par de años se desplaza a Trassierra la tarde de Reyes.

Acabada la cabalgata oficial, en torno a las 21.00 horas, los Reyes Magos emprendían su recorrido por Ciudad Jardín y Poniente, una zona a la que no llega el cortejo principal aunque sus comerciantes suplen esa falta organizando su propio recorrido. En el Sector Sur, Sus Majestades visitaron a la asociación La Mirada del Sur, donde repartieron más de 300 regalos a los niños del barrio.

Con los juguetes repartidos ya, los Reyes recorrerán hoy La Fuensanta en una iniciativa de varios vecinos que con ayuda de 60 negocios se han propuesto que Sus Majestades pasen por allí. Lo harán a las 12.00 horas desde la calle Compositor Rafael Castro. También saldrán por Alcolea a partir de las 10.30 horas desde Valenzoneja.