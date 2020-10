Retirar las pintadas realizadas en la muralla del Marrubial puede costar hasta 39.000 euros

Retirar las pintadas realizadas en el lienzo de muralla del Marrubial que da al Jardín de los Poetas, y dejarla tal y como estaba antes de su realización, costará al Ayuntamiento hasta un máximo de 39.000 euros. Esa es la cantidad que figura en el informe de evaluación de daños de este BIC que ha elaborado Urbanismo para incluirlo en la denuncia que va a realizar y a remitir a la Fiscalía. En el informe, el organismo municipal califica el acto como un "presunto delito contra el patrimonio".

El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, junto con el responsable del servicio de Arqueología de la Gerencia de Urbanismo, Juan Murillo, y la arquitecta Carmen Chacón, han explicado junto a la muralla la intervención que van a acometer para que el lienzo vuelva a quedar como estaba antes de la pintada. Fuentes califica lo ocurrido como "una gamberraada en toda regla que hace un daño incalculable a la ciudad".

La muralla ha sufrido "daños cuantiosos", como ha explicado Murillo, ya que, al perjuicio causado por el graffiti, se suma que esa parte está recién restaurada, ya que forma parte del plan que ejecutó Urbanismo el año pasado dentro de las actuaciones para mejorar la ronda del Marrubial en colaboración con la Junta.

El Ayuntamiento tiene ahora la difícil tarea de limpiar el lienzo. Para ello tiene pensadas distintas fases de intervención. De momento, y hasta que no empiecen los trabajos, no se sabe qué fase será la necesaria. Lo primero será realizar pruebas con Sadeco. Si en esa primera fase no es posible la limpieza, Urbanismo pedirá la ayuda de una restauradora. El problema es que la pintura ha penetrado tres milímetros en la muralla, que tiene un material muy poroso, que la absorbe. Tras la retirada del graffiti, hará falta la restauración de la parte afectada.