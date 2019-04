Regalos con el sello Mary Down

María de Cabo Moreno, una cordobesa con síndrome de Down de 33 años, se siente «muy contenta e ilusionada» porque ha cumplido un sueño que se hizo realidad este lunes. Ese día abrió una pequeña tienda de artículos de regalo, en la calle Doctor Fleming, 21, de la que es la encargada, además de dar ella misma el toque personal a gran parte de los productos que se pueden comprar. «Es la primera vez que tengo algo mío. Me encanta trabajar», apunta María. El comercio, haciendo juego con su nombre, se llama Mary Down, y en el mismo se pueden adquirir artículos, bajo el sello Mary Down, y también de la iniciativa Soy Cristiano (Soy Xtiano). Uno de los hermanos de María, Alfonso de Cabo, que comparte con ella parte del local para otro negocio, señala que entre los artículos Mary Down se encuentran tazas, salvamanteles, bodys para bebés, camisetas o kits de siembra, e incluyen mensajes y diseños para invitar a conocer las posibilidades de las personas con síndrome de Down, lemas como «La felicidad no entiende de cromosomas», «Los límites te lo pones tú mismo», «Soy tan capaz como alegre», «Soy tan especial como tú» o «Ser diferentes es lo que nos hace iguales».

María cuenta que estudió en el colegio Bética Mudarra y ha recibido formación y preparación para el empleo con apoyos en Down Córdoba y Aprosub Córdoba.

Para poder abrir esta tienda esta joven ha contado, además de con el apoyo de su hermano Alfonso y de Rafael Alcántara, con el de Álvaro Castellanos, preparador laboral de Aprosub. El 7% de los beneficios que se obtengan en la tienda física Mary Down se destinarán por igual a Down Córdoba y a Aprosub. El horario de la tienda es de 11.15 a 13.15 y de 17.30 a 19.30 horas. Y el 7% de las ventas que se consigan con la comercialización on line de los artículos de Soy Cristiano (proyecto que nació hace un año) se donan a las fundaciones Bangassou y de Ayuda a la Iglesia Necesitada.