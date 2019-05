El refuerzo educativo estival genera «recelos» entre las familias y docentes

Las familias andaluzas que deseen que sus hijos e hijas participen en el Programa de Refuerzo Educativo Estival, puesto en marcha por la Consejería de Educación, tendrán hasta el próximo 10 de mayo para inscribirlos. Para ello, deberán cumplimentar la solicitud por vía telemática, preferentemente, en la web de la Consejería de Educación y Deporte. El programa, destinado a fomentar el éxito educativo del alumnado, especialmente en los que confluyen dificultades de aprendizaje, y a reforzar las competencias matemáticas y en comunicación lingüística, algo que venía siendo demandado por las familias y los sindicatos, se ha puesto en marcha, sin embargo, sin contar con la comunidad educativa, lo que ha generado críticas y «recelos» respecto al éxito del mismo.

Las familias, según el presidente de la FAPA Ágora, Francisco Mora, «no están informadas» y «con nosotros no se ha contado para nada». De hecho, las familias solo tienen diez días para solicitarlo «y muchos ni se habrán enterado». Para Francisco Mora, el programa «suena bien y la idea es buena, pero no de esta forma». En su opinión, el proyecto debería estar abierto en todos los centros, «pues el profesorado, en julio, está a disposición de la Consejería, y se deben aprovechar los recursos que tenemos». Sin embargo, en la capital, solo se abrirán 4 centros para este programa, dos colegios -el CEIP Noreña y el CEIP Los Califas-, y dos institutos -el Alhaken II y el Blas Infante-. En el Noreña, la presidenta del AMPA, Luisa Soriano, dijo ayer a este periódico que a ellos no les habían informado de nada y que los padres no habían preguntado de momento. Mora indicó que desde FAPA siempre han insistido en que el refuerzo educativo debe hacerse durante todo el año, con algunas horas por la tarde, y en el mismo julio «ver si el niño con problemas puede promocionar».

La presidenta del CSIF-Enseñanza de Córdoba, Elena García, señaló que en un proceso «en el que la Consejería considera que se van a ver implicados 6.000 docentes, existen infinidad de dudas acerca de cómo va a ser su trabajo o los sistemas de selección». Pero, además, temen a las «altas temperaturas» para lo que no se ha puesto remedio. Anpe lo considera como «una colonia de verano» y CCOO cree que es «segregador» y «testimonial».