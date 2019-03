La reforma de los jardines Auxinianos enfrenta a los vecinos de Encinarejo

La remodelación de los jardines Auxinianos, que ha comenzado hace unos días en Encinarejo, ha suscitado una polémica entre los vecinos que el presidente de la ELA, Miguel Ruiz Madruga (PP), tratará de frenar hoy. Para ello ha convocado una reunión, a las 20 horas en el Ayuntamiento, para explicar el proyecto y defender una reforma de un espacio «muy deteriorado» en la actualidad, que pasará a ser «un precioso bulevar ajardinado, con fuentes y pérgolas, en el que no nos vamos a cargar la arboleda», explicó ayer el dirigente popular.

La obra se hará con fondos del propio Ayuntamiento (15.000 euros) y fondos del Profea (70.000 euros), por lo que Ruiz Madruga insiste, además, en que no va a dar un paso atrás ya que no va a permitir «que se pierdan esos jornales tan necesarios para Encinarejo». Es más, el presidente de la ELA cree que hay quienes quieren usar «electoralmente» esta obra, pese a que el PSOE la apoyó en sesión plenaria. «Hay muchos rumores de que vamos a talar los árboles, y eso es mentira, este es un proyecto precioso», aseguró Miguel Ruiz, quien asegura haber encargado a la Diputación de Córdoba un estudio sobre estos ejemplares. La institución provincial remitió al Ayuntamiento de Encinarejo un informe sobre los árboles, así como el tratamiento que recomienda para cada uno de ellos. «No se va a quitar ningún árbol y las plantas del bulevar que no vayan en el proyecto se resituarán en una plaza aledaña», afirma.

Por su parte, el portavoz socialista en Encinarejo, Ignacio Pino, explica que si bien el PSOE apoyó inicialmente la obra, cambiaron de opinión cuando unos meses después tuvieron conocimiento de que desaparecería «gran parte del jardín». Además, Pino recuerda que los vecinos de Encinarejo han protagonizado todo este tiempo una importante «contestación» a esta reforma, con concetraciones y una importante recogida de firmas. Por todo ello, en el pleno de septiembre, el PSOE pidió que se suspendiera cautelarmente la obra de los jardines Auxinianos, para que se reformulara respetando las propuestas vecinales. La moción no salió adelante y las obras se han iniciado hace unos días.

«El alcalde les prometió a los vecinos una infografía del proyecto y explicaciones que no han tenido aún y las obras han empezado con la tala de dos árboles», comenta Pino, para quien la reunión prevista para hoy se hace ya «a toro pasado y con la obra iniciada».