Un recuerdo a 'Flavia', la elefanta del Zoo de Córdoba

Un pequeño grupo de miembros de Pacma en Córdoba ha recordado este domingo, frente al zoológico, a la elefanta Flavia en el primer aniversario de su muerte, un acto que también ha servido para reivindicar la reconversión del zoológico en un centro de recuperación de especies autóctonas y rescate animal. Javier Luna, coordinador de Pacma en Córdoba, ha recordado que hace justo un año la elefanta fue eutamasiada "muy injustamente", ya que consideran que "el animal se encontraba bien" y, según ha señalado el coordinador, "debería haber habido un plan para levantar a Flavia cuando se tumbó, o aceptar el que tenía nuestra organización de trasladarla al santuario Elephant Haven en Francia", lo que le hubiera dado la oportunidad de "tener un retiro digno" que "Amparo Pernichi, anterior responsable del zoo, le denegó a Flavia".

Luna ha señalado que la elefanta estuvo desde el año 1976 "enjaulada, sin tener contacto con otros animales de su especie y en un espacio muy reducido", por lo que "no vemos sentido a los zoos", que consideran que no son son lugares apropiados para los animales, ya que “están encerrados y se les crea un sufrimiento innecesario". Es por eso que este colectivo pide al Ayuntamiento que se tenga "una visión de futuro", que sea "más respetuosos con los animales" y "que apueste por la reconversión del zoo o por un centro virtual", así como el hecho de que se trasladen los animales que se puedan ubicar en santuarios y "no se traigan más".

Por último, para honrar la memoria de Flavia, dos miembros de Pacma depositaron un ramo de flores en el recinto donde permaneció la elefanta durante 43 años.