Recuerdan la necesidad de no bajar la guardia ante el sida

Tres iniciativas a lo largo de la jornada sirvieron ayer para cerrar el programa de actividades Pepe Espaliú. Aquí y ahora, un ciclo en torno al artista cuyo fin se hizo coincidir con el Día Internacional de la Lucha contra el Sida, de la que el propio genio cordobés fue abanderado antes de fallecer víctima de la enfermedad. Así, la acción AIDS is (still) around cubrió de carteles con el rostro de Pepe Espaliú numerosos puntos de la ciudad, mientras que el centro de arte que lleva su nombre acogió la iniciativa Dibújame una muleta, aquel símbolo de solidaridad y concienciación del que hizo bandera el artista. Sobre las 13.00 horas, participantes en ambas iniciativas se dieron cita en el Puente Romano para colocar una pancarta en la que se recordaba tanto al creador como la lucha que encabezó.