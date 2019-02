Récord histórico en las arcas municipales: 119 millones de euros

Las arcas municipales han registrado un récord histórico al cerrar el mes de enero con 119.131.234,84 euros. La información, facilitada por el Partido Popular, es del órgano de planificación económica y presupuestaria del Ayuntamiento de Córdoba, que registró cobros y pagos durante el primer mes del año por valor de 33,69 millones de euros y de 25,04 millones de euros, respectivamente. Este saldo de tesorería es el más elevado que ha habido en la tesorería municipal en la historia de la Córdoba democrática y, para el PP, el resultado del "drama de gestión que agrava la situación de Córdoba y pone de manifiesto la incompetencia de la señora Ambrosio".

El viceportavoz popular, Salvador Fuentes, ha criticado esta mañana que a pesar de estas cifras millonarias, el equipo de gobierno haya sido incapaz de pagar los retrasos a la plantilla de Policía Local y de Bomberos, o de poner en marcha planes de actuación prometidos en barrios desfavorecidos de la ciudad, como el plan integral del Sector Sur o Palmeras. Además, Fuentes insiste en no entender cómo el gobierno local no ha aprobado la bajada masiva de impuestos que el PP pidió porque "había margen suficiente para devolver a los cordobeses el esfuerzo que han hecho durante la crisis", pero el gobierno de Ambrosio "no lo ha hecho".