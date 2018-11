Reclaman para diciembre las nuevas tarifas del cercanías

El Pleno del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) aprobará hoy sus demandas en relación al cercanías entre Alcolea y Villarrubia. La primera exigencia es una reunión en la que Renfe y el Ayuntamiento fijen nuevas tarifas y recorridos, que espera que se apliquen en diciembre. El CMC propone que el coste máximo del billete sencillo sea 1,8 euros y del de ida y vuelta, 2,5; y que los bonos de 10, mensual y semestral no cuesten más de 12 euros, 30 y 120, respectivamente. Además, reclama nuevos horarios a primera y última hora.

El CMC acordará pedir a Fomento que declare el servicio como cercanías con efectos desde el 2019 y a ADIF, que defina con el Ayuntamiento el lugar exacto en el que se construirán las estaciones pendientes, que deben estar junto al Parque Joyero y en el jardín de Chinales y cuya ejecución ha de iniciarse el año próximo. El movimiento ciudadano solicitará al Ayuntamiento que termine los aparcamientos y adecúe los accesos a los mismos y a las estaciones. Otras demandas serán exigir a Aucorsa que adapte las líneas de la periferia, sobre todo en Poniente, y que ponga en marcha el autobús entre Encinares y El Sol; inicie el servicio para Santa Cruz y mejore los de Trassierra, Carrera del Caballo y Cerro Muriano. Por último, acordará solicitar que el cercanías se incorpore al Consorcio de Transporte y concluir el carril bici de Alcolea a Villarrubia.

El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, muestra su preocupación por la «indefinición» existente y no quiere que «se duerma la iniciativa», ya que «el proyecto que está en marcha no es el que pedimos ni el necesario». De Gracia asegura que no tolerarán excusas ni que se retrasen decisiones y estima que «hay que avanzar en lo que no tiene coste y planificar lo que tiene».