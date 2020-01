Rebajas en Córdoba: algunas tiendas ofertan ya sus primeros descuentos para aprovechar el tirón de Reyes

Con la entrada del nuevo año algunas tiendas cordobesas han dado ya el pistoletazo de salida al periodo de rebajas de invierno, ofreciendo ya desde este jueves, segundo día del año, descuentos en sus artículos para aprovechar el tirón de las compras de Reyes. Todo ello al amparo de la liberalización del periodo de rebajas, que permite que cada tienda decida cuando comenzar y terminar su campaña de descuentos.

No obstante, la mayoría de las tiendas y las grandes superficies cordobesas, como en el resto de provincias andaluzas, comenzará oficialmente el periodo de rebajas a partir del 7 de enero, después de la campaña comercial de Reyes, que se extenderá hasta el próximo 7 de marzo.

Esta nueva campaña de rebajas se afronta por parte del sector comercial cordobés con perspectivas no muy positivas, ya que según el presidente de la federación provincial Comercio Córdoba, Rafael Bados, las previsiones que maneja el sector son que las ventas "sean algo inferiores a las del año pasado", porque las tradicionales campañas de rebajas "cada año van a menos, ya que al estar buena parte del sector permanentemente de promociones y ofertas, no tienen el impacto de antaño". A esto se suma que la situación económica "no es la mejor", recuerda Bados.

1.820 contratos en las rebajas en Córdoba

Por lo que respecta al posible impacto que las rebajas tendrán en materia de empleo, en días pasados la empresa de recursos humanos Randstad señalaba en un estudio que esta campaña generará en Córdoba unos 1.820 ontratos en los sectores del comercio y la logística durante los próximos meses de enero y febrero, un 2% más que los contratos creados en las rebajas de enero de 2019. Esta subida de la contratación esperada en Córdoba es una de las más bajas de Andalucía, donde el aumento será próximo al 9%, con 29.020 contratos en los dos próximos meses, según estos datos de Randstad.

Por su parte, desde las asociaciones de consumidores se recuerda una vez más que las rebajas no implican "rebajas en los derechos como consumidores", y hacen un llamamiento a las compras responsables y a confirmar que efectivamente los artículos están rebajados de sus precios anteriores.

Rebajas en un comercio de Córdoba. Foto: A.J. GONZÁLEZ