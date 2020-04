Rafael Sánchez de Puerta: «Los políticos deben ponerse en manos de los expertos»

-¿Qué es lo más positivo que extrae de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

-Lo que está pasando es de extraordinaria gravedad. A partir de eso, no podamos sacar nada positivo. No hace falta una pandemia para saber que tenemos los mejores sanitarios del mundo, los más entregados y dispuestos. Lo mismo podemos decir de la Policía y Guardia Civil o de la solidaridad de los españoles. Todo eso lo sabíamos. Pero intentar sacar aspectos positivos es dispersar la gravedad del problema. Necesitamos profesionales abnegados pero no héroes que tengan que dar su vida.

-¿Qué enseñanza tenemos que obtener de lo que está pasando?

-Que los políticos tienen que ponerse en manos de los mejores expertos y profesionales, y que deben ser éstos los que, con criterios puramente científicos, consensuen las soluciones. Los países más afectados son los que los políticos con científicos afines determinaron la gravedad de la pandemia. Casos como España, Francia, Reino Unido, EEUU o Brasil.

-¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez que finalice el estado de alarma?

-Improvisando alguna diría: reactivación de la hostelería fomentando el consumo y turismo nacional. Impulsar la inversión pública generadora de riqueza como las obras hidráulicas, necesarias y que generan una enorme riqueza y empleo. Recuperar la imagen de España en el mundo (urge recobrar los más de 80 millones de turistas anuales), y dar toda la flexibilidad a las empresas en lo laboral y en el pago de impuestos. Junto a esto, políticas de empleo. No podemos seguir con altas tasas de desempleo, y al mismo tiempo sectores como el agrario con enormes carencias de trabajadores.

-¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y la iniciativa privada para remontar la situación?

Debe haber una total sintonía entre ellas. La gestión condicionará la situación de España durante tiempo. Como en su día nos la jugamos con la entrada en el euro y después que nuestra economía fuese o no intervenida por la UE, ahora nos la volvemos a jugar.