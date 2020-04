Rafael Ruiz: «Debemos innovar y buscar soluciones»

-¿Qué es lo más positivo de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

-Es difícil , pero estamos dándonos cuenta de que somos vulnerables, de que nuestro sistema de vida actual se puede tambalear e incluso derrumbarse. Ante este nuevo panorama real, espero que todos cambiemos nuestros valores y volvamos a apreciar esas pequeñas cosas que veníamos realizando sin darles ningún valor. Y creo que esta nueva situación nos hará empatizar con las personas más desfavorecidas.

-¿Qué enseñanza tenemos que extraer de lo que estamos pasando?

-La primera es que no podemos ser ajenos a lo que suceda en un remoto punto del planeta, por eso nuestra sociedad debe de estar formada y preparada, empezando por nuestros líderes políticos y terminando por cualquier ciudadano, para entender que en un mundo global nuestra sociedad no es ni ajena ni especial a la hora de sufrir un problema. Sí debemos y podemos ser diferentes a la hora de afrontar los posibles problemas. Si copiamos comportamientos o soluciones, no debemos de ser tan torpes de esperar que los resultados serán otros. En todos los aspectos de la vida debemos innovar y no ser conformistas ni perder el tiempo en justificar errores y buscar culpables, en vez de buscar soluciones.

-¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez que finalice el estado de alarma?

-Depende de cuándo acabe todo y de cómo nos encontremos como país. Lo primero sería entrar en una fase de análisis de la situación general, posteriormente ver cómo nos encontraremos nuestras empresas. Después deberíamos entrar en una fase de reflexión para abordar el futuro.

-¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y la iniciativa privada para remontar la situación.

-La pública dando apoyo a las empresas, dando confianza y estabilidad y también prestando ayuda a las familias mediante alguna medida de liquidez, obligando, por ejemplo, a las entidades financieras a dar un periodo de carencia en los créditos. Y la iniciativa privada adquiriendo un compromiso total por el mantenimiento del empleo y con solidaridad social.