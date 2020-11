Rafael López: «En estos momentos no vemos que hagan mucho por nosotros»

¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

Creo que en general a todos. A mi sector le ha afectado un poquito menos, aunque se nota, pero nosotros, en general, vamos más o menos saliendo de este barullo, aunque todavía nos queda mucho. Se nota que la gente tiene miedo, está preocupada y se lo piensa. Estamos teniendo trabajo pero no como antes de esto.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

La venta online. La gente compra muchísimo online y eso hace mucho daño, pero es inevitable, así que no hay que llorar mucho. Y luego, en mi zona, el precio de los alquileres de los locales. En este momento todos deberíamos poner un granito de arena y que los dueños de esos locales bajaran un poquito porque con estos alquileres tan altos nadie puede, porque cuando comienzas algo, cuesta, si te ponen un local con un precio medio es una forma de ayudar y ganan todos, el que pone el negocio y el del local, ya vendrán tiempos mejores y se podrán actualizar. Es el momento de ver la solidaridad de todos con todos. La unión hace la fuerza, esto es un barco y aquí importantes somos todos, desde el grumete al capitán.

¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

Quizá tendrían que ayudarnos con los impuestos para que podamos tener unos precios más competitivos en general y eso nos ayude a tener más afluencia de gente. Cuando tienes que pagar tantísimos impuestos repercute en los precios. Yo pediría la bajada de impuestos pero veo tan complicado que nos echen una mano… No confío en las administraciones. Es una pena, tenemos un montón de comercio, es una ciudad bonita para pasear, tenemos muy buenas tiendas, pero en momentos como estos no vemos que hagan mucho por nosotros. Sí es la misma iluminación. Si no fuera por los escaparates las calles estarían en penumbra, es vergonzoso, ¿quién va a querer pasear por una calle así? Eso sería algo inmediato, para que a la gente le apetezca salir a la calle.

¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

Importancia toda, Córdoba es un pequeño comercio, desde el calzado al souvenir, todos son importantes y los pequeños comerciantes tenemos ilusión a pesar de la pesadilla que estamos viviendo, tenemos muchísimas ganas. La pequeña y mediana empresa es muy importante, es que vivimos de eso. No estamos concienciados sobre el valor del pequeño comercio, es importantísimo para la subsistencia de todos nosotros. Tenemos una ciudad maravillosa y deberíamos apoyar todo lo que podamos, vamos a luchar por lo que tenemos.