Rafael Ballesteros: «No están llegando todas las ayudas que se están proponiendo»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Bueno, sí creo que nos ha afectado, en general. Se están produciendo muchísimos cierres. Creo que nos está afectando mucho el temor de las personas ante la epidemia que estamos viviendo. Y luego está el tema de las ayudas, no están llegando todas las ayudas que se están proponiendo desde la Administración, realmente no se están llevando a cabo.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Uno de los principales problemas en nuestra zona de Santa Rosa-Valdeolleros es el aparcamiento, que lo venimos reclamando hace muchísimos años. La zona azul es una de las cosas fundamentales para que pudiéramos por lo menos subsistir. Luego hay otra serie de cosas como es la actualización informática, todo lo que es digitalización de las empresas es uno de los pasos que serían fundamentales para poder competir con lo que hay ahora en el mercado.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?:

-En principio, todas las ayudas que están proponiendo pero que no están llegando. Nosotros, a través de la asociación, hemos presentado toda la documentación que están requiriendo para ayudas de material informático, por el tema del covid tanto la administración central como ayuntamientos como Junta de Andalucía. Se han presentado todas las ayudas que en teoría están dando pero a la hora de la verdad no están llegando. Serían necesarias ayudas fiscales y, sobre todo, ayudas para el empleo, para poder reinsertar a personas que están perdiendo sus empresas, que están teniendo que cerrar sus negocios, dentro de lo que es razonable porque claro, lo que estamos viviendo ahora mismo no es como para poder contratar como se contrataba antes. Sería necesaria alguna rebaja en tema de Seguridad Social, alguna rebaja fiscal para poder contratar.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Yo creo que es fundamental. Creo que Córdoba se basa prácticamente en comercio y servicios. El comercio de cercanía, a pesar de las grandes superficies y todo lo que se está montando, lo estamos intentando, lo que pasa es que es luchar contra gigantes y es muy complicado subsistir. Pero estamos viendo personas que no nos visitaban desde hace muchos años y ahora han vuelto a visitarnos y se están dando cuenta del servicio, de la calidad, de los precios y de que nos tienen en la puerta de su casa. Estamos intentando enganchar a esa gente que su compra era un poco impulsiva por internet pero con todo y con eso es muy complicado tirar para delante.