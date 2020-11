Rafael Anaya: «Las administraciones ahora mismo deberían facilitar el despido»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Yo creo que está afectando igual que a otros, igual de mal para el pequeño que para el grande porque esto es una cadena. A los fabricantes les afecta la bajada de ventas del comercio local, especialmente en el sector al que me dedico yo, que es el de comunión y ceremonia. La pandemia ha conllevado inconvenientes, porque se suspendieron las comuniones y cuando se han podido celebrar, los niños han crecido y hemos tenido que asumir los gastos de los arreglos a medias entre los fabricantes y los comercios y en algunos casos el cliente final.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía?

-La falta de ayudas de las administraciones y de consideración de que este problema a quien más está afectando es al empresario, al sector de los autónomos. No se tiene en cuenta la dificultad que tiene ahora también el empresario para hacer frente a esos perjuicios y mantener los mismos empleados y los mismos gastos por lo que faltarían grandes ayudas para el empresario, y si no son ayudas, facilitarle las necesidades que hoy en día, después de esto, necesita una empresa.

-¿Qué acciones crees que se deben adoptar desde las administraciones?

-Pues mira, las administraciones ahora mismo deberían facilitar el despido, por ejemplo. A mí me da mucha cosa que un trabajador de toda la vida lo tenga que despedir pero si no tengo ventas, yo no puedo mantener los mismos empleados que antes pero un despido parece ser que está prohibido por ley. Necesitamos ayudas para que no se tenga que llegar al punto de despedir, con bonificaciones, con pago de seguros sociales, no sé, subvenciones más reales.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-El comercio es muy importante para seguir moviéndonos y no cómo está actualmente, con muchos locales cerrados, una depreciación de los locales donde ha habido comercio toda la vida. Es una pena la mala imagen que está ocasionando ver todos estos locales cerrados. Yo creo que la gente valora la cercanía, yo veo aquí en Huerta de la Reina que la gente va a la frutería de toda la vida, de al lado, y yo creo que deberíamos hacerlo todos, deberíamos comprar en nuestros comercios locales. Si mi hijo va a hacer la comunión, por ejemplo, pues comprar un traje que sea fabricado en Córdoba, para ayudarnos, para que ese dinero se quede aquí, para ayudarnos entre todos y yo creo que tenemos bastante producción aquí en Córdoba para mantenernos nosotros y que la gente pueda sacar el stock de sus tiendas y vender lo que realmente se hace aquí en Córdoba.