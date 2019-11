-¿Qué balance hace de la celebración del 50 aniversario de la empresa municipal Emacsa?

-Estoy muy contento de que se haya celebrado el 50 aniversario, que arranca de un proyecto de los anteriores responsables, que agradezco y comparto, porque fue una buena idea. Hemos respetado los actos que había previstos y se han ampliado. Con este tipo de acciones, Emacsa busca posicionarse en un lugar aún mejor dentro de la ciudadanía. Como empresa municipal nos falta dar ese pequeño impulso que otras empresas ya han hecho, posicionando su marca en la ciudad. Sigue siendo una sociedad desconocida entre la ciudadanía, si bien es de las más valoradas a nivel nacional. De hecho, estamos trabajando con las asociaciones española y andaluza de abastecimiento porque queremos que Emacsa tenga un papel más representativo en los próximos años.

-¿Qué retos tiene planteados la empresa para el mandato?

-Es importante dar un impulso en esa cuestión del posicionamiento. Tenemos dos retos importantes: uno, a nivel de inversión en la ciudad, no tanto de abastecimiento, como del tema residual (medioambiental), que será una imposición europea en breve. Y un segundo reto: seguir creciendo en la ciudad a nivel de infraestructuras en zonas donde no hemos llegado como Trassierra o Las Jaras. Es un proyecto muy ambicioso, más allá de los 4 años.

-¿Cómo va a ser el presupuesto de Emacsa para el 2020?

-El consejo de administración de Emacsa ha aprobado sus primeros presupuestos recientemente e incluyen el paquete de inversiones más importante de su historia, con un montante de 210 millones de euros.

-¿Qué inversiones deben acometerse con más urgencia?

-El proyecto del Cerrillo-Los Villares, en el que estamos trabajando coordinadamente con la Junta y en el que ponemos 5,9 millones y 5,5, respectivamente. Las obras que se van a acometer llevarán el abastecimiento hasta esa zona, a través de un nuevo depósito que dará servicio a Cerro Muriano, Los Villares y a la base militar. Los fondos andaluces son para el tratamiento de agua residual, pero aprovecharemos esa obra para llevar el abastecimiento.

-¿Cuándo tendrá agua potable Trassierra?

-Ese proyecto, que también haremos al 50% con la Junta, está muy avanzado y nuestra idea es ejecutarlo lo antes posible, porque nos va a servir como puerta de entrada a proyectos como el de Las Jaras el día de mañana.

-¿Las tarifas de Emacsa se mantendrán?

-Sí. Se han mantenido las mismas tarifas, porque estamos de acuerdo en todas, salvo en una tarifa de la 1, del variable, que queríamos bajar. No hemos podido hacerlo porque se produjo una modificación en el 2018 que obligaba a tener una ordenanza de carácter no tributario para empresas de agua. Como a la fecha no la tenemos, aunque se ha puesto en marcha en julio, no tenemos aún el soporte jurídico para modificar el precio. De momento, se ha publicado la ordenanza en la página de Emacsa y estamos cumpliendo la ley para tenerla lo antes posible. Si podemos, modificaríamos esa tarifa para que entrase en vigor en el 2021. Nuestra idea es abaratar el coste del servicio del abastecimiento.

-Emacsa ofrece desde el gobierno de PSOE e IU el suministro mínimo vital básico para quienes no pueden pagar el agua. ¿Se va a mantener?

-Sí.

-Uno de los retos pendientes de la empresa es mejorar las cifras de pérdida de agua en la red, que rondan el 10% cuando la media en España es del 20%.

-Estamos por debajo del 12%. Podemos estar orgullosos de tener la red de abastecimiento más renovada de España, con pérdidas muy por debajo de la media, pero vamos a seguir trabajando en mejorarla. De ahí que se hayan aprobado inversiones por 21 millones de euros para el 2020. Mira, siempre se ha criticado que Emacsa tenga beneficios y se ha dicho que habría que pagar el precio del agua. Lo que no se ha contado nunca es que esos beneficios, bien gestionados, redundan en inversiones en la ciudad. Los beneficios en una empresa de agua son necesarios por ese motivo. Las inversiones deben mejorar la red de abastecimiento y de saneamiento. Durante los últimos años, Emacsa ha acometido grandes obras de abastecimiento, con lo que se ha mejorado la calidad del agua y se han evitado las roturas. Nuestra red está casi al 93% sustituida y esa inversión ha producido un ahorro. Emacsa es hoy una empresa de referencia en el ámbito nacional, de las más respetadas y pionera en el abastecimiento de agua en España.

-Emacsa tiene alrededor de 250 trabajadores. ¿Tiene planes de ampliar la plantilla?

-Ahora mismo tenemos el impedimento de la tasa de reposición. Esperemos que la situación revierta lo antes posible, porque en los últimos años se nos han jubilado y prejubilado muchas personas. La suerte de esta empresa es que tiene un personal técnicamente muy cualificado, por eso estamos trabajando con el comité para un plan de empresa a cuatro años. Con ese plan pretendemos cubrir esas jubilaciones y en la medida en que se pueda se intentarán sacar oposiciones internas para que quienes estén en la posición más baja de la pirámide puedan ascender.

-¿Cómo va el proyecto para implantar el riego con agua no potable en zonas verdes?

-Lo tenemos muy avanzado. Hemos montado una comisión técnica entre Emacsa, Infraestructuras y Parques y Jardines porque la obra en sí está terminada, solo queda recepcionar la obra. También hemos hablado con Sadeco, ya que vamos a tener una canalización con una serie de bocas, donde se podrá ir a recargar agua. El ahorro va a ser considerable. Además, vamos a cumplir con las directivas europeas. Queremos establecer un plan de racionalización del uso del agua para el riego de los jardines, para un consumo responsable.

-¿Cómo afecta la sequía a una empresa como Emacsa?

-La ciudad de Córdoba, con lo que hay en Guadanuño, Guadalmellato y San Rafael de Navallana, tenemos para dos años y medio si no lloviese (en torno a 74 hectómetros cúbicos). El problema es que eso solo abarca el abastecimiento y no incluye el riego, con quien vamos de la mano de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ahora mismo estamos en situación de prealerta, pero esperemos que siga lloviendo.

-¿La calidad del agua de Emacsa se puede mejorar?

-Actualmente tiene unos estándares de calidad altísimos. Junto al Canal de Isabel II, somos los únicos que utilizamos y tenemos la patente de la cloramina para tratar el agua, lo que hace que no tenga ni sabor ni olor.

-La semana pasada, Emacsa, con la colaboración de la Fundación Cajasol, celebró la jornada técnica de gestión del saneamiento de poblaciones, ¿qué valoración hace?

-La jornada ha reunido a expertos de distintos puntos de España para abordar un tema de especial trascendencia para la sostenibilidad del entorno, tratando de analizar los problemas y los retos en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales. Se ha hablado del saneamiento, con las toallitas como principal problema, pero va más allá porque hoy en día hay una gran cantidad de productos que se están vertiendo a la red, como medicamentos, que han empezado a tener que ser analizados y controlados. Estamos obligados a verter al río el agua totalmente tratada.