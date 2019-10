Quejas por no aprobar la subida salarial

El sindicato CTA, en una nota de prensa, denuncia que el Ayuntamiento de Córdoba no aprueba al máximo la subida salarial de los empleados públicos. El Ayuntamiento tiene firmado desde octubre del 2018 un acuerdo con cinco de los seis sindicatos que ostentan la representación en el comité de empresa y la junta de personal. «Hasta la fecha no ha pagado ni un solo euro», y «aún no ha pagado ni lo aprobado en la extensión para el 2019 de la subida de los funcionarios en la Ley de Presupuestos del 2018», afirmaron.