«Que nadie nos busque fuera, al PP no se le vota votando a otros»

-¿Cuándo se enteró de que iba a ser diputado por Córdoba?

-Me enteré el 15 a las diez de la noche, el día antes del acto de presentación de candidatos en Madrid. Me emocioné, porque liderar la candidatura de tu partido en un momento extremadamente importante en la historia de España es un gran orgullo.

-¿Por qué es un momento extremadamente importante?

-Porque nos jugamos la permanencia y unidad de esta gran nación y que deje de serlo.

-¿Ha tenido ocasión de agradecérselo ya a Pablo Casado?

-Le di las gracias, como debe ser. Le dije que estaba muy contento e ilusionado, que lo afrontaba con mucha humildad.

-¿Por qué es usted un buen candidato?

-Aporto cercanía y conocimiento del territorio. Conozco los 77 pueblos de Córdoba y sus 200 aldeas. Lo conozco barrio a barrio, calle a calle, y persona a persona. Somos esa candidatura del puerta a puerta, frente a otros que son la candidatura del google maps. Hay muchos que no saben dónde están El Guijo, Argallón o Ventorros de Balerma. Yo he estado y he hablado con su gente.

-¿Qué ha traído Casado al PP, que no tenía con Mariano Rajoy?

-El PP vivió un momento crítico con la moción de censura injusta, que hizo salir a Rajoy, entre otras cosas porque Pedro Sánchez engañó al decir que iba a convocar elecciones inmediatamente y mintió a los españoles. Estos meses han sido muy desagradables para el PP y para España. El partido tuvo que entrar por ello en un proceso de renovación con unas primarias con varios candidatos. Casado ha traído mucha claridad, definición y sobre todo ilusión.

-Dicen que han hecho las listas de la doble efe: fieles y famosos.

-Casado es un líder de talla internacional, ha sabido leer muy bien la situación que vive España y darle a España lo que necesita. Es el equipo de los mejores. Si yo estoy en política es por una egregia persona: Adolfo Suárez, ligada a la palabra concordia. Que se incorpore al proyecto su hijo, para mí es un honor, porque mantiene ese concepto del consenso, lo que nos ha hecho grandes en este país: la transición. Es incomparable el concepto de Estado que tiene Suárez Illana con el que pueda tener Gabriel Rufián. Pero le pongo más ejemplos, en una coyuntura económica delicada, donde debemos parar una posible recesión, es un lujo contar con las recetas de Daniel Lacalle. Comparemos esas recetas con las de Pablo Iglesias: la subida de impuestos, el despilfarro y el gasto público. Frente a él, el PP tiene un primer espada de la economía mundial.

-Primeros espadas también llevan.

-El caso de Miguel Abellán es fundamental cuando el mundo rural está siendo cuestionado por la izquierda. El maestro representa la esencia cultural de España: la tauromaquia. La izquierda radical quiere cambiar la cultura de España. Cuando uno compara estas cosas en la encrucijada en que está España, ve las dos opciones que tenemos: o la pesadilla de Pedro Sánchez o el nuevo gobierno de Pablo Casado. Y le diré más, hay que reflexionar sobre qué concepto queremos para la unidad de España: el que defiende Torra o el que defiende Cayetana Álvarez de Toledo o Edurne Uriarte. Qué concepto tienen los cordobeses de paz y seguridad: el que defiende Otegui o Mari Mar Blanco. El PP le ha puesto cara a un gran proyecto con estas incorporaciones.

-¿Ha purgado Casado las listas de marianistas?

-Casado ha pensado en España a la hora de hacer sus listas. Tanto en el comité ejecutivo como en las listas hay personas de todas las sensibilidades.

-¿Hasta sorayistas? ¿Quién, quién?

-Insisto, hay personas de todas las sensibilidades que concurrieron al congreso nacional del PP. No le quepa la más mínima duda.

-No le hablo solo del PP, ¿son injustos los partidos con quienes resultan derrotados en procesos de primarias?

-El PP puede presumir y presume de unidad, de lo que no puede presumir el PSOE. La famosa frase de Susana Díaz: «Tomo nota». La confección de las listas del PSOE en Córdoba ha sido un escándalo público. La han cambiado 15 veces. Eso no pasa en mi partido. Por eso, a su pregunta le respondo que el PP goza de unidad, otros están rotos.

-¿Puede ser que el PSOE sea más transparente en ese proceso, pero que la imposición sea similar?

-No, el PP es absolutamente transparente en la elaboración de listas. Lo único que ocurre es que nuestras candidaturas se han negociado y pactado, y entre todos hemos encomendado a los mejores para estar en ellas.

-La diferencia, entonces, es que en el PP no participa la militancia, y en el PSOE, sí. O en Cs...

-Aquí también interviene.

-¿Teme le irrupción de Vox?

-Temo siempre mucho, mucho, los extremos, hacia un lado y hacia otro. No me gustan. Por eso no me gusta el gobierno extremista de Pedro Sánchez, porque es extremista per se y por la charpa de socios que ha tenido: comunistas, secesionistas, filoetarras...

-¿Pero el PP está dispuesto a pactar con Vox?

-El PP sale a ganar y a despertar a España de la pesadilla de Pedro Sánchez. Si los cordobeses quieren un gobierno decente, constitucional y de centro-derecha solo tienen una opción. Que nadie busque al PP fuera del PP. Al PP no se le vota votando a otros.

-¿Está llamando al voto útil?

-Llamo al voto reflexivo. El 28 de abril solo hay dos opciones: un gobierno radical y extremista de Sánchez, o un gobierno de prosperidad, desarrollo, creación de empleo, bajada de impuestos y prestaciones sociales de Casado.

-Pero ese gobierno quizá tengan que formarlo con quienes proponen armar a los españoles.

-La situación de España no se resuelve ni con impuestos ni con pistolas.

-¿Dónde debe estar enterrado Franco?

-Un día fui a un pueblo y me presentaron al enterrador, que era un hombre huraño y desagradable. A partir de ahí ese era mi cliché mental para los enterradores, pero ahora me he dado cuenta de que hay algo peor: los desenterradores. Sánchez tiene una obsesión tremenda por desenterrar la momia de Franco, y lo que ha desenterrado es al peor fantasma de España: el zapaterismo. Pedro Sánchez, el desenterrador.

-¿Entiende a desencantados del PP que se han ido a Vox?

-Al PP siempre le toca gobernar en momentos complicados. Lo sensato ha sido atender lo urgente, y posiblemente se hayan dejado atrás cosas que se deberían haber hecho, pero Rajoy ha sido un excelente presidente, que ha salvado del rescate a España.

-¿Qué les diría a los exvotantes?

-Que reflexionen y que aquí tienen su casa. Que en una coyuntura tan delicada para España no jueguen con su voto.

-Le dará pena dejar la Diputación... ¿Quién será su próximo presidente?

-Voy a trabajar hasta el último momento para que la Diputación salga de la parálisis a la que la ha sometido Antonio Ruiz. Cuando alguien prioriza lo orgánico y sus aspiraciones, pasa esto: que Córdoba está estancada.

-Gustándole la moda tanto, ¿estará usted renovando el fondo de ar-mario para irse al Congreso?

-(Ríe) ¿De verdad le tengo que responder a eso?