Puri León: «Podemos ofrecer más cosas positivas que una gran superficie»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Cuando la gente pudo salir a comprar pero había restricciones de movilidad el comercio de cercanía se supone que salió reforzado pero estamos viendo que la gente ya está yendo a las grandes superficies. Salvo algunos sectores como el de la alimentación, los demás sectores nos vimos afectados muy negativamente. La campaña de primavera no se ha hecho.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

No tener unos aparcamientos cercanos, esa es una de las cosas que estamos pidiendo. Que la gente pueda llegar, comprar y cargar, hacer el sitio agradable para que la gente vaya a comprar y que por parte de la administración nos ayuden un poquito para evitar el cierre de comercios porque podemos ofrecer más cosas positivas que una gran superficie pero no es lo mismo tener un sitio donde puedas comprar todo, que tengas una calle llena de establecimientos, pero es que no hacemos los sitios atractivos. En mi calle no hay ni una sombra, en verano no invita a que la gente pasee y compre. Faltan muchas cosas externas a nosotros porque nosotros hacemos todo lo posible por estar al día pero la situación exterior no invita a comprar. Necesitamos una buena promoción, que nos dejen hacer campañas, porque no nos dan permiso para hacer nada.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?:

-Bueno, escucharnos, lo primero. Porque hay muchas deficiencias en el barrio. Queremos que sea accesible, que esté bonito, que sea agradable. Si está bien, la gente paseará y comprará y estará predispuesta. Y necesitamos que nos faciliten poder hacer campañas de promoción. Muchas veces nos asociamos con la asociación de vecinos porque hacen más fuerza que los comerciantes, a nosotros no nos escuchan. También necesitamos que nos faciliten hacer centros comerciales abiertos y que nos ayuden con la gestión. Comercio Córdoba nos ayuda, pero todo tiene mucha burocracia. Para todo tienes que hacer una memoria...

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Muchísima. Si se ayudara al comercio de cercanía se fomentaría el trabajo. Si se fomentara el consumo yo, en vez de tener una persona trabajando tendría tres, y el entorno sería mucho más ameno, y todo sería mas asequible, más fácil, habría hasta menos contaminación porque la gente no necesitaría coger el coche para ir a comprar y hasta sería más saludable. Además, un barrio sin comercio es un barrio muerto, por eso hay que hacerlos atractivos, para que la gente siga viniendo.