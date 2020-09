¿Puede un colegio decidir que parte de su alumnado no vuelve al cole mañana? Uno lo ha hecho

Las instrucciones que remitió el pasado 3 de septiembre la Viceconsejería de Educación de la Junta permiten que los centros educativos andaluces flexibilicen sus horarios lectivos durante los cuatro primeros días de curso, es decir, desde mañana y hasta el martes 15. La Junta dice que «los centros docentes podrán adoptar distintos modelos de flexibilización, de acuerdo a sus necesidades y preferencias, en el uso de su autonomía de organización y gestión». A partir del miércoles 16 de septiembre «el alumnado asistirá al centro docente en su horario habitual», reza el documento con el que trabajan los colegios desde hace una semana.

Pero, ¿cómo de flexible es la administración ante las distintas casuísticas planteadas? Algunos municipios, como La Rambla, Montalbán o Lucena han propuesto retrasar el comienzo del curso. Las opciones más frecuentes en los centros consultados por este periódico consisten en repartir la hora de acceso durante toda la mañana del día 10, sin embargo al menos un centro, el Colegio Santísima Trinidad en la Ronda del Marrubial optará por el retorno escalonado de los alumnos en varios días.

Así, mañana jueves solo asistirán alumnos de 5º y 6º de Primaria, el viernes se les sumarán los de 3º y 4º, el lunes irán también los de 2º y 1º de Primaria y no será hasta el martes 15 cuando estén todos los niños con la incorporación de los de Educación Infantil. El director de Infantil y Primaria del centro, Vicente Aparicio, asegura que el inspector de zona está al tanto, después de que se le plantease en la reunión que mantuvieron los directores de los centros de su zona de inspección el pasado 4 de septiembre. En este centro, han optado porque los mayores de Primaria sean los primeros alumnos en llegar para ir "explicándoles los hábitos que hemos de tener este curso". Aparicio entiende que esta era la manera más segura de hacerlo y que poco a poco se vayan incorporando el resto de los alumnos de primaria, hasta convocar a los 500 alumnos del centro por completo el próximo martes 15.

La delegación de Educación no aclaró ayer a este medio si este planteamiento podría ser emulado por otros centros y aseguró que no tiene constancia de que haya casos como este porque «los centros no tienen que comunicar a Educación cómo harán esta flexibilización que contempla la norma. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Directores de Centros Educativos Públicos, Isabel Bernal, aseguró aseguró ayer no tener constancia de que existan otros centros públicos que vayan a hacer lo mismo.