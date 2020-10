PSOE y Vox reclaman al gobierno local que presente ya el proyecto de presupuestos para el 2021

Tanto el grupo municipal socialista como el de Vox han exigido este martes al gobierno local que presente ya el proyecto de presupuestos para el año 2021. Mientras que la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha reclamado unas cuentas adaptadas a la realidad marcada por la pandemia, la de Vox, Paula Badanelli, se ha mostrado convencida de que no estarán en vigor el 1 de enero del 2021.

A Ambrosio no le resulta extraño que no haya aún "ni una línea" sobre el presupuesto del 2021, ya que "el gobierno local está sobrepasado, es incapaz de gestionar y vive una realidad distinta". Sin embargo, avisa de que "vienen tiempos duros y, o hacemos las cosas a tiempo, o el daño será irreparable".

La concejala recuerda que quedan solo dos meses para que acabe el año y "Córdoba debe tener un presupuesto que cuente con una mayoría holgada" y que "empiece a funcionar desde el 1 de enero". "El PSOE espera que este momento sea razón suficiente para que algunos abandonen el tacticismo y sea un presupuesto valiente y no un corta y pega". Los socialistas animan al gobierno local a apoyarse en otros grupos distitnos a Vox.

Entre sus propuestas están las de plasmar partidas que garanticen la estabilidad de los servicios públicos; y que impliquen actividad económica y contemplen el apoyo al turismo, al comercio local, a la hostelería y al comercio ambulante. Además, y según Ambrosio, las cuentas "deben aprobarse en tiempo y forma y no en abril", como el año pasado, y no ha de producirse el "parcheo" continuo de las modificaciones de crédito. Ambrosio ha recordado que "hay liquidez suficiente", ya que solo se ha ejecutado el 41% del presupuesto. En este sentido, critica que "no hay ni un proyecto cumplido de los que están en el presupuesto".

A su juicio, el 2020 ha sido "un año perdido" y no solo por el covid sino "por la incapacidad del gobierno local para reaccionar ante esta situación". El momento actual, señala, exige "altura de miras, acuerdo y un plan que se adecúe a la realidad". Parar ello, el grupo ha ofrecido "mano tendida" al gobierno local.

Momentos después, la portavoz de Vox lamentaba también que el grupo no conoce aún las líneas básicas del presupuesto. Teniendo en cuenta que noviembre está al llegar y que "no hay ni un papel sobre la mesa", el 1 de enero "Córdoba no tendrá presupuesto aprobado, es imposible".