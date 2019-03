El PSOE resalta como aval los «nueve meses de progreso» de Sánchez

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Hijo mío , mentir es pecado. No se ajusta a la verdad y resulta cuanto menos irónico decir aquí en Andalucía que votando PSOE se vota el desarrollo económico y social. El Señor en su inmensa paciencia accedió en dejar mucho tiempo a su partido en el poder para que ejecutase el desarrollo de Andalucía y lo dejó gobernar en solitario casi CUARENTA AÑOS . Repasando en ese tiempo la evolución del empleo , de la sanidad de la educación etc. , vemos los peores resultados a nivel nacional ; y es una pena. Hasta los cielos se estremecen cada vez que se alumbra un nuevo caso de mal empleo del dinero público además de los muchísimos que ya se han dado a luz . Para los hombres y mujeres de bien esto no puede ser buen ejemplo de desarrollo económico y social.