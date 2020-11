El PSOE quiere que el Pleno rechace los recortes de la Junta de Andalucía a las universidades públicas

El PSOE buscará que el Pleno se posicione en favor de la universidad pública, que en Córdoba supone el 2,7% del PIB de la provincia y 3,3% del empleo en la ciudad, y que muestre su rechazo al "sistema de recortes de la Junta de Andalucía". La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, ha definido de "bocado" el recorte realizado por la Junta de Andalucía a las universidades andaluzas, que ha cifrado en los 135 millones de euros que se destinaron al fondo de emergencia social y económica para el covid de 700 millones aprobado en mayo, y pedirá a los grupos municipales que exijan al Gobierno andaluz la devolución de esa cantidad.

En esta línea, la edil socialista ha recordado que desde inicio de la pandemia, la universidad pública ha puesto todos los medios a su alcanzable a disposición de ciudad (como la cesión del colegio mayor Séneca), Junta de Andalucía y Estado, y considera que no es un problema económico sino de creer o no creer que la universidad pública. "No es de recibo que se dé ese bocado", ha dicho Ambrosio, sobre todo después de los ajustes y de la sobrecarga de las plantillas en estos últimos meses. Asimismo, ha defendido una subida salarial tanto de docentes e investigadores como del personales administración y servicios. Por último, la moción pedirá que el presupuesto andaluz para 2021 Junta incremente su partida para las universidades públicas.

Además, los socialistas plantearán una segunda moción para llegar a un acuerdo sobre movilidad urbana sostenible, que incluya un nuevo plan de tráfico en el que convivan todos los transportes y se prioricen los menos contaminantes y el servicio público. La moción también exige un compromiso en la mejora de las infraestructuras publicas para bicicletas, así como la incorporación de circuitos peatonales seguros y la ejecución de los 12 proyectos de carril bici "que se quedaron redactados y en un cajón", ha dicho Ambrosio. Por último, la portavoz municipal del PSOE ha reclamado el inicio de un trabajo "serio" y "fruto del diálogo" para la redacción de una ordenanza movilidad que recoja las demandas de todos los colectivos, así como ayudas para el sector del taxi.