El PSOE pregunta al gobierno local cuándo comenzará la obra del Centro de Emergencia Habitacional

Estos socialistos de Córdoba ya podrían preguntarle a su jefe, siiiii ese de Madrid el que quiere implantar el régimen bolivariano en España, que porque maltrata tanto a Andalucía con el reparto de las ayudas europeas, por favor no mirar para otro lado, un plato de comida no merece la pena, no hay que ser estómagos agradecidos.