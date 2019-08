El PSOE pide al Ayuntamiento certificación oficial del número de licencias que hay sin tramitar

En su calidad de miembro del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el concejal del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Romero, ha solicitado en la mañana del viernes 2 de agosto una petición formal para que el secretario de la GMU, certifique oficialmente el número de licencias sin tramitar en la misma al finalizar el pasado mandato, especificando cuántas son licencias urbanísticas propiamente dichas y cuantas son declaraciones responsables.

Para el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista: “tras el permanente bombardeo de declaraciones del nuevo Gobierno municipal, respecto al anunciado plan de choque para desatascar 3.000 licencias, y tras los datos aportados la pasada semana por el anterior responsable de este departamento, que desmienten rotundamente las cifras esgrimindas por el alcalde y el responsable de la GMU, no sabemos si lo dicho por Bellido es cierto o no y por eso pedimos al secretario que certifique oficialmente, cuantas licencias pendientes de tramitación quedaron al final del anterior mandato.

Romero ha añadido que “más allá de declaraciones grandilocuentes, sin nada detrás, queremos saber oficialmente en qué consiste ese plan de choque anunciado por el alcalde, cómo y cuándo se hará, cuánto costará, con quienes se hará y sobre todo en qué consistirá esa “simplificación” anunciada en los trámites, ya que las normas están para cumplirse y su modificación no puede ser adoptada de forma unilateral y discrecional por el Gobierno municipal”.

José Antonio Romero ha vuelto a criticar las formas empleadas por los nuevos responsables municipales, impropias de los rectores de una institución de la importancia de la ciudad Córdoba. “No es de recibo que el responsable del urbanismo municipal utilice términos y expresiones, más propias de la barra de una taberna que del más elemental rigor exigible a quien tiene en sus manos el diseño de esta ciudad. Córdoba no se merece un Gobierno de incendiarios que con tal de desprestigiar a sus adversarios políticos, no dudan en sembrar la alarma entre la ciudadanía y en convertir la vida pública en una colección diaria de fake news”.

Afirma que el PP es el culpable

El viceportavoz del GMS ha querido recordar al Sr Fuentes, que la situación de personal por la que atraviesa la GMU, es consecuencia directa de la gestión del PP al frente de la misma, en el mandato 2011-2015, cuando eliminaron uno de cada tres puestos de trabajo en la Gerencia Municipal de Urbanismo, que no se pudieron recuperar debido a las limitaciones impuestas a los ayuntamientos por el Gobierno de Mariano Rajoy.

No obstante, durante el pasado mandato, se concedieron más licencias que en anterior, cuando el PP no fue capaz de sacar más de 600 permisos al año. En los últimos cuatro años se gestionaron 3.153 licencias, que son muchas más de las que tramitó el PP durante el mandato 2011 a 2015, cuando contaba con un 30% más de personal que ahora.



Tampoco Córdoba se encuentra en peor situación que en otras ciudades, como lo demuestra el hecho de que el espejo municipal en que se mira el PP, que no es otro que la ciudad de Málaga, haya 7.000 expedientes sin resolver y dos ediles del PP en la Fiscalía; en Sevilla, se tarden casi dos años para conseguir una licencia y en Córdoba, año o año y medio, las más complejas.