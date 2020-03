El PSOE no descarta llevar a los tribunales las ordenanzas fiscales de 2020

El grupo municipal socialista no descarta iniciar la vía contencioso-administrativa y llevar a los tribunales las ordenanzas fiscales del 2020 aprobadas por PP y Cs, pero aún no ha tomado una decisión definitiva. La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, ha explicado que su intención es valorar "tranquilamente" de nuevo la situación, después de la celebración mañana de un pleno extraordinario de ordenanzas fiscales con el que el PSOE no espera aclarar si, como sostiene la oposición, las tasas e impuestos municipales aprobados carecen de seguridad jurídica. Para afirmar dicha cuestión, el PSOE argumenta que se aprobaron sin el informe de la Intervención y sin que se contestaran todas las alegaciones presentadas en plazo.

En ese sentido, Ambrosio ha lamentado que el gobierno local impida que la Corporación municipal conozca la opinión del secretario municipal, Valeriano Lavela, al que se le ha solicitado en dos ocasiones su dictamen sobre el procedimiento de aprobación de las tasas (la última vez con motivo del pleno que se celebra mañana). "Mañana tampoco escucharemos la opinión del secretario", ha lamentado la portavoz socialista para quien se llega a este pleno extraordinario, que surge de las dudas por el procedimiento de aprobación de las ordenanzas fiscales, "solo por agotar la vía política".

"No sabemos por qué el gobierno local no quiere contar con ese informe del secretario", ha preguntado Ambrosio para afirmar, a continuación, que es seña de identidad del gobierno municipal de PP y Cs "la falta de transparencia" y "dilatar asuntos de importancia" como este, del que dependen además la aprobación del propio presupuesto municipal. En este punto, Ambrosio solo espera del pleno que salga "por mayoría" elevar al Consejo Consultivo de Andalucía las ordenanzas fiscales, para que sea este órgano el que decida si efectivamente carecen de seguridad jurídica, y deben anularse, o no.