El PSOE exigirá en el pleno frenar la privatización del Festival de la Guitarra

El grupo municipal socialista va a internar cosechar apoyos en el pleno del jueves para frenar la privatización de los grandes espectáculos del Festival de la Guitarra de Córdoba y de que se trocee su gestión. La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, ha mostrado su interés para "frenar en seco" esta iniciativa que, ha subrayado, fue asumida por el propio alcalde en primera persona a ser él quien la presentara la semana pasada a los medios de comunicación. "Vamos a sumar todos los apoyos necesarios para que eso no sea una realidad", ha asegurado la edil socialista que cuenta ya con el apoyo de IU y Podemos, y espera contar con el de Vox, que la semana pasada se mostró muy crítico con la intención del equipo de gobierno.

"El Festival de la Guitarra no puede permitirse perder su esencia", ha dicho Ambrosio para defender que no se trata de un festival al uso y recordar que este año celebra sus 40 años. "Como todo, claro, que tiene margen para la mejora, pero se pueden otras buscar fórmulas que no sea dejar en manos ajenas sus señas de identidad", ha indicado.En este sentido, los socialistas plantean una encomienda de gestión de la dirección técnica del festival o incluso poder contar con un consejo asesor experto. "Hay muchas opciones antes que trocear el festival como quiere el alcalde". Por último, la portavoz socialista ha pedido que se paralice el procedimiento y ha criticado que no haya habido comunicación ninguna en el consejo rector del IMAE, al que --a su juicio-- debería dotarse de más recursos técnicos y humanos.

Por otro lado, los socialistas van a presentar una moción sobre Alcolea en la que se pide más presencia policial ante la preocupación de sus vecinos por inseguridad del vecindario, que denuncia menudeo de droga, carreras de coches y la presencia masiva y habitual de jóvenes en un solar privado de la zona. Además, en el texto quieren recordarle a Bellido que esta barriada periférica tiene inversiones pendientes que necesitan un cronograma, como la apertura del polideportivo que sigue cerrado (aunque ha denunciado que algunos puedan usarlo) o la necesaria mejora del campo de fútbol. Por supuesto, la moción contempla la demanda histórica para que salgan las vías de Alcolea, para lo que los que socialistas quieren que continúe el trabajo de la comisión creada al efecto. Asimismo se pide que se reabra el centro cívico con todas las medidas preventivas y que se le ponga fecha a la construcción del nuevo puente de la barriada para lo que el anterior equipo dejó presupuestados 900.000 euros y que tenía previsto mejorar el actual puente que lleva a las urbanizaciones del Sol y Encinares de Alcolea. Por último, la moción recoge la necesidad de rehabilitar los dos colegios públicos, asfaltar la calle Francia, y ajardinar la Barriada del Ángel.