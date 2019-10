El PSOE exige la prórroga de los convenios para alquilar más de un centenar de pisos de los bancos

El grupo municipal del PSOE ha reclamado al equipo de gobierno que prorrogue los convenios firmados durante el anterior mandato con entidades financieras que van expirando y que afectan a más de un centenar de viviendas que están en alquiler. Esos convenios se rubricaron entre el 2016 y el 2019 con Cajasur, el Santander, Caixabank y la Sareb y, según la concejal socialista Isabel Ambrosio, "permitieron gestionar un parque de vivienda que estaba vacío y que era de titularidad de las entidades financieras, y lograron que se puedieran beneficiar un número de cordobeses importante". El PSOE exige al equipo de gobierno que atienda al más de centenar de familias afectadas que "están viviendo con mucha angustia esta falta de atención y de respuesta sobre qué va a ocurrir". El PSOE no quiere que caigan "en saco roto" esos convenios que beneficiaron a familias que continúan con problemas.

En relación a las denuncias que hizo tanto el alcalde, José María Bellido, como el presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, sobre que parte de los pisos de ese convenio estaban ocupados, Ambrosio ha señalado que "las entidades financieras nos pedían que mediáramos entre los que estaban ocupando esa vivienda y que lo convirtiéramos en un alquiler social con un compromiso de abono de las cantidades, y esa función fue asumida por el Ayuntamiento". El PSOE no entiende ahora dónde está la dificultad para prorrogar los convenios cuando las entidades "nos trasladan que estaban satisfechas y que no tienen dificultad en prorrogar ese modelo de colaboración". Hay que recordar que el PP denunció irregularidades en los convenios firmados con Caixabank y la Sareb porque no habían pasado los controles necesarios dentro del Ayuntamiento.

La portavoz del PSOE ha mostrado la "preocupación" de su grupo porque "el cogobierno de la derecha" tiene "abandonada" la política de vivienda. Ambrosio ha querido hacer una "llamada de atención" al equipo de gobierno, al que le ha recordado que aún no ha convocado el consejo de administración de Vimcorsa. A esto se une, según ha denunciado, "la lentitud con la que trabaja la oficina municipal de vivienda", ya que "son numerosos los vecinos que vienen al grupo municipal ante la falta de respuesta" que tienen. Ambrosio ha destacado el trabajo realizado por esta oficina durante el mandato del PSOE e IU, cuando atendió a más de 400 personas con problemas de acceso a la vivienda. Además, y según los datos facilitados por la exalcaldesa, la oficina logró el aplazamiento de 148 desahucios y que 66 fueran suspendidos o canalizados.

Por ello, el PSOE reclama también conocer el modelo de política de vivienda del gobierno local y exige que convoque el consejo de administración de Vimcorsa.