El PSOE exige a Bellido que no dé por perdidos los 28 millones de las inversiones financieramente sostenibles

La portavoz municipal del PSOE y exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha exigido al gobierno municipal que explique su intención de no utilizar más de 28 millones de euros de las inversiones financieramente sostenibles (los fondos IFS) y ha anunciado que su grupo pedirá un informe a Intervención, para que sea la interventora la que determine si se pueden hacer o no las IFS correspondientes a este año, y esa decisión no quede al albur de las interpretaciones de PP y Cs. "El señor Belllido da por perdidos 28 millones, sin haberlos trabajado, a pesar de batallón de cargos de confianza que tiene y que cuestan 2,5 millones de euros sin aportar ningún beneficio", ha dicho Ambrosio esta mañana.

Las IFS son inversiones que los ayuntamientos pueden hacer con cargo al superávit municipal del presupuesto del año anterior. Para gastar ese dinero en proyectos (el año pasado, por ejemplo se invirtieron en cambios de luminaria o adquisición de flota para Aucorsa y Sadeco), las administraciones tienen que haber cumplido varios requisitos, como que el pago medio a proveedores sea de 30 días. El hecho de que el Ayuntamiento de Córdoba haya tardado 35 días en pagar sus facturas en el mes de octubre impide de momento acometer dichas inversiones, tal como anunció ayer el portavoz municipal del PP, Miguel Ángel Torrico. El gobierno local, no obstante, ha informado de que el Ayuntamiento acometerá "vía préstamo" los proyectos que tenía previsto sufragar a través de las IFS, y recordó que ese superávit no se pierde si no que se destina a enjugar deuda.

Para Ambrosio, sin embargo, destinar ese dinero a aminorar la deuda municipal es "la opción más cómoda", máxime cuando el Ayuntamiento de Córdoba es de los más saneados de Andalucía. La portavoz socialista ha criticado, además, la falta de transparencia con la que a su juicio actúa el equipo de gobierno en este y en otros asuntos, al tiempo que considera que en estos meses de mandato se ha oído hablar nada más que de "anuncios de planes, de prórrogas y de patadas adelante, pero de poca gestión". La exalcaldesa ha recordado que durante su mandato en 2018 se acometieron proyectos por valor de 17 millones de euros en cambios de las luminarias en varios distritos de la ciudad, cambio de acerado en polígonos, en la renovación de la flota de Aucorsa y Sadeco, en la mejora de las instalaciones deportivas de la calle Marbella y el Gran Teatro, entre otras.