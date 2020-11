El PSOE exige al alcalde una reunión "seria y urgente" para avanzar en el acuerdo sobre remanentes

El PSOE ha exigido hoy al gobierno local una reunión "seria y urgente, esta semana o como mucho a principios de la semana que viene" para avanzar en el acuerdo sobre el uso de los remantentes de las cuentas municipales. "La situación es suficientemente grave y no se pueden consentir más excusas y pérdidas de tiempo", ha señalado hoy en rueda de prensa el concejal socialista José Antonioo Romero. El edil socialista ha aclarado que en la última renión de la Junta de portavoces, que se convocó el pasado jueves para abordar la situación del covid-19, hubo una "conversación muy informal y muy de trazo grueso sobre el destino de los 17 millones". Por ello, "tanto para este grupo como para otros de la oposición es una absoluta deslealtad vender un principio de acuerdo de una simple conversación". El alcalde, por su parte, ha anunciado que convocará la junta de portavoces el próximo viernes.

En esta línea ha abundado que "ya sabemos que para el alcalde el marketing está por encima de todo y que lo de alcanzar consensos no es lo suyo, pero este no es buen comienzo si, de verdad, quiere llegar a un acuerdo". Romero ha explicado que en ese encuentro todos los grupos políticos dejaron clara la voluntad de avanzar en la reactivación económica de la ciudad, "pero fue sólo eso, una primera toma de contacto, donde no se avanzó absolutamente nada". De hecho, el gobierno local sólo expuso tres de los ejes y fue el grupo socialista el que puso un cuarto sobre la mesa: la necesidad de un plan de empleo ágil y eficaz para ayudar a las personas que tienen problemas para encontrar un trabajo.

El edil socialita ha detallado que "son muchas ya las veces que desde el grupo socialista le hemos tendido la mano para que la ciudad avance, mire al futuro, sin dejar a nadie atrás, y siempre tuvimos un no por respuesta, así que esperemos que esta sea de verdad, de corazón y no para enmarañar como ocurrió con el Plan de choque, donde públicamente pedían unidad y en la realidad nos dejó muy claro que solo quería acuerdos con Vox". Romero ha pedido igualmente al gobierno local que aclaren en qué situación llega el Plan de Choque en el que había medidas comprometidas a poder usar los remanentes.Este acuerdo pactado con los agentes sociales y sólo con un grupo, Vox, ya se ha incumplido en asuntos como el de no bajar los ingresos.

Los ejes del acuerdo

Sobre los cuatro ejes que se avanzaron verbalmente, el edil del PSOE ha explicado que, el primero de ellos, el refuerzo de los Servicios Sociales no sólo debe pasar por aumentar las plantillas y las partidas, hay que estructurar un plan y preparar este Departamento no para aguantar los envites del virus, sino para los efectos que según los expertos van a permanecer durante años. "Se necesitan más recursos humanos, medidas innovadoras, un plan de contingencia útil y una diferencia clara entre el papel del Ayuntamiento como garantía de esta red y el trabajo de las ONG para reforzarlo".

Las ayudas a los sectores parados o muy afectados por la crisis son "fundamentales pues hay que ayudar a los autónomos y pymes para que puedan seguir abriendo sus persianas hasta que de nuevo puedan seguir adelante por ellos mismos, tienen que ser ayudas directas, trasparentes y de gestión rápida, como ya propusimos en las enmiendas al presupuesto de 2020", ha añadido. Sobre las empresas públicas, para el PSOE la clave se encuentra en que las empresas públicas "no se vean afectadas por la crisis, y por unanimidad hagamos un pacto por defender su empleo, su viabilidad y su gestión desde lo público. Para eso se tendrán que hacer las transferencias corrientes que sean necesarias para cumplir con esos objetivos". En cuanto al eje de inversiones, "tenemos muchas dudas de su efectividad pues llevamos todos el año 2020 pidiendo que el Ayuntamiento ejerza su papel de motor de la reactivación económica poniendo en carga las inversiones de 2019 y 2020 recogidas en los presupuestos, pero siguen paralizadas", ha afirmado Romero. La causa es que "el área de gestión está atascada, sin la contratación de trabajadores no saldrán nada adelante". Por eso ha abogado por conseguir que estas inversiones sean ágiles. Para el PSOE "puede ser el momento" de poner en marcha obras muy necesarias para la ciudad que pueden ser de menor coste y rápidas de ejecutar instalaciones deportivas (pisicna calle Marbella, piscina Fuensanta), campos de fútbol como el de Alcolea, actuar en los colegios públicos al margen del plan de climatización o hacer un plan de arbolado para la ciudad.