El PSOE exige al alcalde aclarar la compatibilidad de Bernardo Jordano

El PSOE ha pedido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ponga orden a la situación del concejal de Inclusión, Accesibilidad y Recursos Humanos, Bernardo Jordano (PP), que solicitó en octubre la compatibilidad para seguir ejerciendo como abogado y tener dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Córdoba. Los socialistas han pedido al regidor que informe de los trabajos realizados como letrado por Jordano desde la formación del gobierno municipal hasta hoy y le ha exigido que aclare si va a aprobar formalmente la compatibilidad --lo que tendría que hacer el Pleno-- o no. En caso contrario, han advertido los socialistas, estarán incurriendo en una ilegalidad al ser "irregular" la situación del concejal popular. "O se aprueba la compatibilidad en el Pleno o no puede ejercer como concejal", ha sostenido el concejal José Antonio Romero. Asimismo, el grupo municipal socialista le ha pedido al propio Bernardo Jordano que abandone la presidencia de su fundación, Miaoquehago, al estar vinculada al área de Inclusión que representa como delegado en el Ayuntamiento de Córdoba.

El concejal del PSOE José Antonio Romero ha aludido a un informe del secretario municipal, Valeriano Lavela, en el que instaba al gobierno municipal a aclarar la situación del concejal Jordano y ha recordado que PP y Cs abandonaron su intención de regularizar esa cuestión sin dar explicaciones en octubre. Así, el pasado 4 de septiembre, el secretario del Pleno emitió un primer informe en el que instaba al gobierno local a llevar al Pleno la compatibilidad de Jordano. Este informe fue llevado por el concejal de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, a la comisión de Personal del 2 de octubre previa al pleno. En esa sesión, solo PP y Cs votaron a favor de que Bernardo Jordano pudiera compatibilizar su cargo de concejal y su profesión como abogado, frente a los votos en contra de PSOE e IU y la abstención de Podemos (Vox no asistió). Sin embargo, el punto sobre la compatibilidad de Jordano no se llegó a ver en el Pleno de octubre (y en los demás plenos tampoco), por causas que el equipo de gobierno no explicó entonces.

Romero ha explicado que por este motivo el PSOE volvió a pedir el 11 de diciembre un segundo informe al secretario del Pleno en el que se ahonda en la situación de irregularidad de Jordano. El edil socialista ha explicado que el alcalde conoce desde hace semanas este segundo informe, por lo que ha dicho no entender por qué motivos ignora los requerimientos del secretario municipal, máxime cuando Bellido se presenta como el "adalid de la seguridad jurídica", ha dicho Romero. En el informe, el secretario advierte de que si no pasa por el Pleno, a Jordano "le estaría prohibido y vedado intervenir como abogado en representación de cualquier persona". Estándole igualmente "prohibido y vedado que como concejal de Inclusión y Accesibilidad pudiera intervenir en la toma de acuerdos y resoluciones municipales que pudiesen afectar directa o indirectamente en el ámbito y círculo de intereses", de la fundación que preside.