El PSOE denuncia que las instalaciones del Imdeco carecen de protocolo covid

El Partido Socialista ha denunciado la situación precaria de todas las instalaciones deportivas del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) y lamenta que el equipo de gobierno no haya activado el protocolo covid en ninguna de ellas a pesar de que esta semana se ha retomado la actividad en todas ellas. La concejala del PSOE Carmen Victoria Campos ha expuesto la situación precaria de los pabellones deportivos, sobre todo el Palacio de Deportes Vista Alegre, con problemas en las instalaciones eléctricas, agujeros en los techos (como el de Fátima, que se vio afectado por la última tormenta de granito en Córdoba) y humedades en las paredes, al tiempo que ha denunciado que el equipo de gobierno --en particular Ciudadanos que es quien tiene la presidencia del Imdeco-- no ha invertido ni un euro en la rehabilitación de estos espacios.

Los socialistas han recordado que había una partida de 95.000 euros para la rehabilitación de estas instalaciones municipales, que incluyen todas las salas de barrio, consignada en el presupuesto del 2020, pero que a fecha de septiembre se ha ejecutado un 0% de ese montante. Carmen Victoria Campos ha señalado que no haber iniciado esas obras de mejora y rehabilitación es aún más grave si se tiene en cuenta que las instalaciones han estado cerradas o con muy baja actividad durante los meses del confinamiento, cuando se podía haber aprovechado para hacer las reformas y activar de paso la economía local.

Imagen del Pabellón de Deportes Vista Alegre.

El PSOE también ha denunciado que solicitó la celebración de un consejo extraordinario del Imdeco para preguntar por estos temas y sobre todo por la carencia de protocolos que denuncia la plantilla. Campos ha explicado que no se ha convocado dicho consejo extraordinario y se ha aplazado la respuesta a la celebración del próximo consejo ordinario. Todos estos problemas recaen sobre una plantilla muy mermada, la del Imdeco, que sigue denunciando que no se cubran ni las bajas ni las jubilaciones y que obliga por ejemplo a solo dos trabajadores a mantener abierto el Pabellón de Vista Alegre de lunes a domingo de 6 de la mañana a 12 de la noche.

Por último, la edil socialista ha pedido al alcalde, José María Bellido, "que se deje de excusas, escuche a los trabajadores del Imdeco y ejecute sus presupuesto de rehabilitación". "Más trabajo y más gestión", ha reclamado Campos.

JUICIO CONTRA LA EXGERENTE DEL IMDECO

En otro orden de cosas, ayer tuvo lugar la declaración de la exgerente del Imdeco, María Luisa Gómez, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba --como publica Abc-- tras la denuncia interpuesta por el concejal de Deportes y presidente del instituto, Manuel Torrejimeno, por un presunto delito de revelación de secretos. Los dos implicados en este asunto han declinado hacer esta mañana declaraciones a este medio. Cabe recordar que el concejal de Cs llevó a la exgerente y compañera de partido a los juzgados (era la número 6 de esta formación en la lista a las municipales), después de la polémica suscitada en el seno del Imdeco por la publicación de un correo electrónico en el que María Luisa Gómez acusaba a Manuel Torrejimeno de querer que prevaricará y de obligarla a hacer actividades de dudoso encaje legal.

El asunto se saldó entonces con la marcha de la hasta entonces gerente y la petición por parte de la oposición de que el presidente del Imdeco compareciera en el Pleno parar esclarecer el asunto. Torrejimeno logró esquivar aquella comparecencia, y la creación de una comisión de investigación, al denunciar ante los tribunales de justicia ordinaria a su excompañera acusándola de un delito de revelación de secretos por la vía penal y otro de injurias y calumnias, que no terminó prosperando.