El PSOE denuncia que el curso empezará con los colegios Concepción Arenal, Miralbaida y Santuario aún en obras

El grupo municipal socialista ha denunciado que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, llega "tarde y mal" a la vuelta al cole a pesar de ser un año condicionado por la pandemia y con más condicionantes de lo habitual. La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, ha denunciado que el curso empezará con varios colegios de la capital aún en obras, pese a que el gobierno de PP y Cs aseguró que estarían listos en esa fecha los 19 centros que han visto mejorada su climatización.

El PSOE sostiene que los colegios Concepción Arenal, Miralbaida y Santuario continúan a día de hoy con las obras de climatización sin concluir e incluso "sin cristales en la ventana" y que hay otros tres centros más, cuyas obras finalizarán en los próximos días, pero que no podrán ser limpiados a tiempo para el regreso de los niños. La edil socialista ha pedido a Bellido un esfuerzo para terminar las obras. "Nos preocupa que para el 1 de septiembre se va hará cuesta arriba que sin acabarse las obras puedan preparar la vuelta al cole", ha dicho.

Isabel Ambrosio ha repasado el resto de tareas que el Ayuntamiento debía tener preparadas para el inicio del curso y que, a su juicio, no se han organizado con suficiente antelación de manera "incomprensible", ha dicho. En concreto, ha lamentado que Sadeco no tenga aún los recursos de material --duda de que haya una ampliación presupuestaria para adquirir material de desinfección-- y personal para la desinfección de los colegios, ya que el refuerzo de las contrataciones del Plan AIRE no se podrán completar hasta finales de mes y principio de octubre.

Ambrosio también ha expresado sus dudas de que el Ayuntamiento pueda destinar conserjes para el control de las entradas y salidas en horario completo y ha vuelto a sugerir que se destinen a esta tarea a trabajadores municipales en segunda actividad. En último lugar, la portavoz socialista ha denunciado que pese al desarrollo en materia de transformación digital del Ayuntamiento se estén formando "largas colas virtuales" para solicitar certificados como el del padrón.

Ambrosio recomienda a Bellido que copie a Sánchez y Moreno Bonilla

La portavoz socialista ha pedido al alcalde, José María Bellido, que cambie de estrategia y se rinda a la realidad de que si no es "juntos" no saldremos nunca. La edil ha aconsejado al alcalde que "igual que han hecho Pedro Sánchez y Juan Manuel Moreno Bonilla y otras ciudades" pante una respuesta unitaria para la pandemia o inicie un proceso para elaborar unos presupuestos útiles para 2021. En esta línea, ha criticado que la ejecución presupuestaria a fecha de agosto sea solo del 20% y ha reseñado que el porcentaje que corresponde a las inversiones sea solo del 2,43%. "No es el mejor ejemplo de la utilidad de la política", ha afirmado.